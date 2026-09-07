Germán Andrés Miranda fue posesionado como director de Bomberos de Colombia: minInterior Rodrigo Lara hizo el nombramiento

Este lunes, el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, posesionó a Germán Andrés Miranda Montenegro como nuevo Director General de Bomberos de Colombia. El funcionario ahora tendrá a su cargo el liderazgo y fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos y de las capacidades de prevención y respuesta ante emergencias en los territorios.

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Es importante tener en cuenta que el nuevo directivo tiene amplia experiencia en la entidad, pues es oficial general de Bomberos, capitán en Jefe y cuenta con más de 20 años de experiencia en el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia.

Rodrigo Lara Restrepo encabezó la posesión de Germán Andrés Miranda Montenegro como nuevo Director General de Bomberos de Colombia. Foto: Ministerio de Interior

Su trayectoria es amplia, pues se ha desempeñado como Director General de Bomberos y Coordinador General del Sistema Nacional de Bomberos, además de ejercer funciones como asesor, consultor, instructor y docente en procesos de formación y fortalecimiento de capacidades para la atención de emergencias e incidentes críticos.

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Tiene además una especialización en Agentes Nucleares, Biológicos, Químicos y Radiactivos (NBQR) y preparación técnica en Materiales Peligrosos, con énfasis en armas de destrucción masiva. También cuenta con formación avanzada en gestión de crisis, antiterrorismo y respuesta a emergencias NBQR.

La formación en agentes nucleares, biológicos, químicos y radiactivos hace parte del perfil especializado del nuevo jefe de los Bomberos de Colombia. Foto: Ministerio de Interior

Adicional a ello, ha liderado procesos relacionados con la gestión y atención de emergencias, entre los que se encuentran comando de incidentes, seguridad industrial, manejo de materiales peligrosos y respuesta ante amenazas NBQR y terroristas, experiencia que ahora pondrá al servicio del fortalecimiento de la respuesta de los organismos de bomberos en todo el país.

“Emprenderemos esta tarea de manera inmediata. Vamos a defender a Colombia en las playas, en las montañas, en las carreteras, donde sea necesario, porque no vamos a permitir que ni el ambiente ni las vidas humanas estén en peligro. Tenemos que hacer lo que debemos por Colombia”, dijo el nuevo director tras su nombramiento.

La preparación del país para enfrentar emergencias y los efectos del fenómeno de El Niño será uno de los desafíos que tendrá la nueva dirección de Bomberos. Foto: Gobernación del Tolima

El ministro Lara, por su parte, destacó que es importante trabajar en un plan de acción frente al fenómeno de El Niño, fortaleciendo además los distintos cuerpos de bomberos de todo el país.