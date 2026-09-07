Abelardo De La Espriella confirmó quién asumirá la gerencia del Fondo Milagro para el Chocó

A casi un mes de la tragedia provocada por el sismo del pasado 10 de agosto —que dejó un saldo trágico de más de 300 personas fallecidas, miles de heridos y severas pérdidas materiales en infraestructura—, el Gobierno nacional oficializó la puesta en marcha de un plan de atención prioritaria para las zonas más afectadas.

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Durante su más reciente alocución oficial, el presidente Abelardo De La Espriella confirmó la creación de una gerencia especial adscrita al Fondo Milagro para coordinar las labores de respuesta, recuperación e inversión en el departamento del Chocó, replicando modelos de gestión implementados anteriormente en regiones como el Eje Cafetero y el Valle del Cauca.

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Designación del nuevo gerente y hoja de ruta

Para encabezar esta dependencia estratégica, el mandatario designó al actual viceministro de Agricultura, José Leonidas Tobón, profesional oriundo de la región golpeada por el desastre natural.

El jefe de Estado detalló que la gestión de Tobón trascenderá la atención inmediata de la emergencia sísmica, integrando proyectos clave para el desarrollo socioeconómico del territorio:

“El doctor Tobón tendrá entre sus principales tareas el seguimiento al malecón, el paquete de infraestructura vial, la estrategia de minería, el estudio del corredor interoceánico y la estructuración del régimen especial para atraer inversión privada al Chocó”, señaló el mandatario.

Ejes prioritarios para la reactivación regional

La estrategia integral busca articular el apoyo humanitario posterior al sismo con iniciativas de gran calado orientadas a dinamizar la economía local.

Entre los compromisos fijados destacan la reconstrucción de viviendas destruidas, la intervención de la red vial golpeada por el movimiento telúrico y el impulso al ambicioso megaproyecto del corredor interoceánico.

Asimismo, la formulación de un régimen de incentivos fiscales para el capital privado apunta a garantizar el flujo de recursos para la reactivación productiva del departamento en el mediano y largo plazo.

Colombia se reconstruye de a poco; mientras se hizo oficial esta decisión para el Chocó, que fue el departamento más afectado por el sismo, otros sectores como Cali y Pereira continúan sus respectivos procesos para prestar ayuda humanitaria a los lugares más afectados.