Partido Liberal se declara de Gobierno y apoyará plenamente a Abelardo De La Espriella

El presidente Abelardo De La Espriella tendría la gobernabilidad asegurada en el arranque de su mandato. El Partido Liberal acaba de declararse de gobierno y con esto se configuran los respaldos que tendrá el mandatario en el Congreso, pues se trata de una de las pocas colectividades con un amplio número de curules que le faltaba definir su posición.

Cambio Radical, Partido de la U y Conservadores respaldan al gobierno De La Espriella

A través de una comunicación oficial informaron que se trató de una decisión ampliamente debatida durante semanas entre los senadores, representantes y directivas del Partido Liberal, en la que finalmente terminó ganando declararse partido de Gobierno.

“En esta decisión, que exige la ley, ampliamente debatida por sus congresistas, en la que el Partido Liberal manifiesta su derecho a discrepar, se declara partido de Gobierno”, anunciaron.

Según dijeron, tomaron esta decisión porque desde la colectividad reconocen el esfuerzo que consideran que ha hecho el presidente De La Espriella para cumplir con sus propuestas de plan de gobierno y porque ha demostrado tener respeto por las instituciones.

“Se necesita valor y ardentía para asumir el reto de construir sobre lo construido y devolverle a la nación esperanza y bienestar a todos los colombianos”, dijeron desde la colectividad.

Asimismo, mencionaron que la decisión generó discrepancias entre los integrantes de la bancada con el actual gobierno, pero reconocen en el presidente su capacidad de trabajo por activar el crecimiento económico, el banco de talentos con el que se le darán oportunidades a los colombianos y el propósito de devolver la seguridad al país.

El Gobierno de Abelardo De La Espriella arrancaría con las mayorías en el Congreso. Foto: Guillermo Torres Reina/SEMANA.

El Partido Liberal era una de las colectividades con mayor número de curules que aún no había definido su posición. En la última semana Cambio Radical, el Partido Demócrata Colombiano y el Partido de la U se declararon partidos de gobierno; el Centro Democrático, el Partido Conservador y Salvación Nacional ya habían hecho anunciado el respaldo a De La Espriella.

Por ahora, en la oposición solamente se encuentra el Pacto Histórico. Una de las decisiones que llamó la atención fue que la Alianza Verde se declaró en independencia, a pesar de que había voces al interior de la colectividad que pedían que estuvieran en el lado de la oposición.

Aunque todavía falta que algunas colectividades anuncien qué postura tendrán frente al Gobierno de De La Espriella, con los anuncios que ya se han conocido el mandatario contaría con las mayorías para el inicio de su periodo al frente de la Presidencia.

Esto será clave pues en las próximas semanas se vienen discusiones fundamentales como el Presupuesto para el 2027 y una reforma tributaria que el Gobierno ha dicho que radicará.