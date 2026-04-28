El Partido Liberal es una de las colectividades más tradicionales del país y una de las que más votaciones ha tenido en los últimos años electorales, por eso su decisión de a qué candidato respaldar de cara a la primera vuelta presidencial será fundamental.

Para este martes, la colectividad tiene previsto reunirse a las 5 p. m. en un lugar que está a la espera de confirmación; sin embargo, se espera que el encuentro pueda darse en la casa del expresidente César Gaviria en Bogotá, donde generalmente se llevan a cabo este tipo de encuentros.

La reunión de este martes, 28 de abril, será fundamental, pues se espera que haya una decisión de bancada de a qué candidato apoyar. En la baraja están Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

El expresidente César Gaviria presidirá el encuentro de la bancada. Foto: Partido Liberal colombiano

Hasta los últimos días, y si nada extraordinario ocurre, la balanza estuvo inclinada hacia la candidata de la Gran Consulta por Colombia, con la que algunos ya se han ido reuniendo.

Valencia sostuvo una cita con varios miembros del partido en la última semana en el Capitolio Nacional, en la que estuvieron los representantes Alexander Bermúdez, Julián Peinado, Óscar Sánchez, Álvaro Monedero y Leonardo Gallego; los dos últimos darán el salto al Senado, y algunos con investigaciones o escándalos a cuestas.

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En ese encuentro también estuvieron el excontralor general Carlos Felipe Córdoba y el senador del Centro Democrático Honorio Henríquez, miembros de la campaña de Valencia.

En la reunión que tendrá la bancada del Partido Liberal en la tarde de este martes solo estarán los congresistas electos en las más recientes elecciones, además del expresidente Gaviria y su hijo Simón Gaviria.

Dentro de la bancada ya hay algunos liderazgos que han expresado su respaldo a Valencia, como la hija del exmandatario, María Paz Gaviria, quien aspiró al Senado por la colectividad pero no logró los votos suficientes para llegar.

Paloma Valencia se reunió con varios miembros del Partido Liberal. Foto: Suministrada API

De todas maneras, se sabe que dentro de las filas del liberalismo hay algunos congresistas que se acercaron al presidente Gustavo Petro y que tendrían la intención de continuar apoyando a Iván Cepeda, pero el grueso de la bancada estaría más inclinado a Valencia.

Un aspecto fundamental que se revisará en este encuentro serán las más recientes encuestas en las que el candidato Abelardo de la Espriella superó a Valencia. Por eso, algunos congresistas estarían más inclinados a pedir el respaldo del partido hacia el abogado, aunque no es claro que el partido pueda llegar a tomar esa decisión, especialmente cuando él rechazó los apoyos de los movimientos tradicionales.

Incluso, ante las vertientes que se han generado al interior de la colectividad algunos hablan en voz baja de pedir la libertad, pero la mayoría ya estaría jugado con Valencia.

Lo que es claro es que en la noche de este martes se conocerá la decisión final del partido de cara a la primera vuelta presidencial.