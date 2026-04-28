Falta cada vez menos para que se lleven a cabo las elecciones 2026 y se conozca el reemplazo del presidente Gustavo Petro. Por lo mismo, es mucho lo que se ha hablado de los candidatos, por lo que Paloma Valencia no es la excepción.

Ernesto Yamhure, un alfil del expresidente Álvaro Uribe Vélez, llamó la atención por lo que escribió acerca de la militante del Centro Democrático y la campaña que tiene para llegar a la Casa de Nariño.

A través de su cuenta de X, el también columnista destapó lo que estaría pasando al interior e hizo referencia una coalición “Frankenstein”.

“La de Paloma Valencia es una coalición «Frankenstein». Allí hay más antiuribismo que en la campaña de Cepeda", señaló.

Pero hubo otra cosa que llamó la atención: Yamhure afirmó que todo esto deja en evidencia que muchos de los que antes en su momento estuvieron con el líder natural del Centro Democrático, ahora se han sumado para apoyar al Abelardo de la Espriella.

“Eso explica, en buena medida, porqué las bases que otrora estuvieron con el presidente Uribe, se han sumado a la campaña de Abelardo de la Espriella”, manifestó.

Estas palabras llegan en medio de una fuerte disputa que hay entre las dos campañas, donde incluso han salido insultos de un sitio y otro, aunque los dos candidatos siempre han mantenido compostura.

No obstante, también se han hecho llamados al interior para que haya una disputa tranquila de cara a la primera vuelta de las presidenciales y con ello no abrir “heridas” que puedan ser complejas de sanar en el futuro, ya que son conscientes que se necesitarán mutuamente si quieren derrotar a Iván Cepeda en segunda vuelta.

Por el momento, la tensión entre las dos campañas continúa cuando falta poco más de un mes para que se celebren los comicios presidenciales.