El ministro del Interior, Armando Benedetti, entregó unas declaraciones a la prensa en las que se refirió a varios temas. Uno de ellos fue la directriz que firmó el Gobierno de Gustavo Petro el pasado 23 de abril en el que se le ordena a todos los funcionarios y ministros del Ejecutivo tener autorización previa de la Casa de Nariño para poder entregar declaraciones a la prensa.

Al ser consultado por ese hecho y si habría pedido permiso para entregar declaraciones, Benedetti afirmó: “No, debe ser que me van a regañar”.

Sobre la directriz, mencionó que aún no la ha leído pero que entiende que los funcionarios tienen que avisar previamente a la Casa de Nariño para saber si tienen la autorización de entregar declaraciones.

La entrevista de Angie Rodríguez con Yesid Lancheros, director de SEMANA, generó una tormenta política en la Casa de Nariño. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Cuando le preguntaron que si era una consecuencia de las declaraciones de Angie Rodríguez a Yesid Lancheros, director de SEMANA, en las que habló de una guerra interna en la Casa de Nariño, contestó: “Yo creería que es solo por eso”, aseguró el ministro del Interior.

Benedetti también se refirió a la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto del Gobierno que ordenó el traslado de 25 billones de pesos de las AFP a Colpensiones.

Atención: Consejo de Estado suspende decreto del Gobierno Petro que ordenó traslado de $25 billones de las AFP a Colpensiones

“Lo que iba a haber en traslado son de 120.000 personas, que ellas a motu proprio, quisieron cambiarse a Colpensiones, luego si lo querían hacer la plata es de ellos, el hecho de que le quieran retener la plata de privados es otra vez cuidando a los ricos, casi que cogiéndose la plata y no la dejan, para que sus fondos privados mantengan sus inversiones, o algo peor, ¿es que no hay esa plata?”, cuestionó Benedetti.

Sobre si es una derrota del Gobierno, el ministro contestó: “Es una victoria más de los ricos”.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a la decisión del Consejo de Estado sobre Colpensiones. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Benedetti dijo que si ese dinero no es trasladado las personas involucradas podrían quedar en un limbo con sus ahorros.

El ministro del Interior también se refirió a las denuncias de un supuesto atentado en contra de la candidata presidencial Paloma Valencia. Mencionó que se verificó que la persona que iba a hacer el atentado existió, así como el vehículo y un hotel del cual era dueña esa persona.

“Después quedó claro que esa persona no iba a cometer ningún atentado, eso se le informó a la campaña y es posible que haya habido un teléfono roto ahí”, dijo el ministro Benedetti.

Según el ministro del Interior, inteligencia habría desescalado el riesgo porque era “una pelea entre bandidos”.