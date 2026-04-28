Gustavo Petro tomó inesperada decisión por el intento de atentado a Donald Trump en la Casa Blanca: “No deben existir”

Frente al episodio que se registró el pasado fin de semana en el evento de la cena de corresponsales en la Casa Blanca, en donde se registró un intento de atentado en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Gustavo Petro se pronunció.

El jefe de Estado soltó un inesperado comentario por la situación que encendió las alarmas en la seguridad de La Casa Blanca y el cual desató el pánico en los asistentes al evento.

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En la declaración que dio Petro, mencionó la reunión que sostuvo con Trump el pasado 3 de febrero en Washington, en medio de una profunda tensión diplomática por un fuerte intercambio de mensajes que desató una crisis entre Colombia y Estados Unidos.

Recordando ese encuentro, Petro indicó que le mostró a Donald Trump varios videos de un atentado del que fue víctima en la campaña presidencial de 2018 en Cúcuta, Norte de Santander.

Y mientras hablaba de ese episodio, el presidente colombiano rechazó el más reciente intento de atentado en contra de Trump. Lo hizo en medio de un balance sobre la lucha en contra de los cultivos ilícitos, en el cual, según afirmó, su administración está haciendo la tarea en la sustitución voluntaria de ese tipo de cultivos.

“Este cuadro se lo entregué al presidente Trump para mostrarle, después de que mostré los atentados que sufrimos en la campaña electoral del 2018 por parte de la mafia en Cúcuta, con ayuda, del director de la policía, la policía de Cúcuta, que me llevó al sitio de la trampa; eso está en video registrado”, manifestó Gustavo Petro en uno de los apartes de la alocución que dio en la Casa de Nariño el lunes de esta semana.

Y expresó: “Como él también ha sufrido atentados (haciendo referencia a Donald Trump), le he mandado una carta oficial rechazando ese tipo de cosas; que provengan de donde provengan, no deben existir, pues los dos hemos sufrido atentados siendo candidatos, y ahora él siendo presidente y yo también en peligro siendo presidente, que provienen gracias a estas políticas de la mafia que no le gusta lo que estamos haciendo”.

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Cabe reseñar que, de acuerdo a las versiones de las autoridades de Estados Unidos, el presidente Donald Trump fue evacuado de emergencia el sábado 25 de abril de una cena de corresponsales de la Casa Blanca, en la que fue detenido un sospechoso de haber disparado un arma de fuego.