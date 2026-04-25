Donald Trump fue evacuado de la cena de corresponsales de la Casa Blanca por disparos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado este sábado por la noche de una cena de corresponsales de la Casa Blanca, en la que las autoridades detuvieron a un sospechoso de haber disparado un arma de fuego.

El evento anual se celebraba en un hotel de Washington con cientos de invitados.

De acuerdo con reportes coincidentes, el mandatario fue retirado del salón por agentes del Servicio Secreto luego de que se registrara una situación considerada de riesgo.

Testigos dentro del evento describieron momentos de pánico, con asistentes, incluidos periodistas y funcionarios, buscando refugio bajo las mesas mientras se activaban los protocolos de seguridad.

Algunas versiones iniciales señalan que se habrían escuchado detonaciones dentro o cerca del lugar, lo que desencadenó la reacción inmediata del equipo de seguridad presidencial.

Sin embargo, las autoridades no han confirmado oficialmente el origen exacto del incidente ni han detallado si efectivamente hubo disparos dentro del recinto.

Un punto clave es que, hasta el momento, no existen confirmaciones oficiales de que un sospechoso haya sido abatido dentro del evento, como ha circulado en redes sociales.

Tampoco hay reportes verificados de víctimas o heridos. De hecho, las primeras informaciones de agencias indican que no se han registrado lesiones tras el incidente.

La respuesta del Servicio Secreto fue descrita como rápida y preventiva, consistente con los protocolos habituales para proteger al presidente en eventos públicos de alto perfil.

Aun así, ni esa agencia ni la Casa Blanca han emitido, hasta ahora, un comunicado detallado que esclarezca lo ocurrido o confirme la presencia de un atacante neutralizado en el lugar.

El contexto añade relevancia al episodio: se trataba de la primera participación de Trump en esta cena como presidente en años, un evento simbólico que reúne a la élite política y mediática en Washington.

La irrupción del incidente transformó una velada protocolaria en una escena de emergencia, cuya explicación oficial sigue pendiente.

En conclusión, lo verificable hasta este momento es claro pero limitado: hubo una evacuación por un incidente de seguridad real durante la cena, con posible reporte de sonidos similares a disparos, pero sin confirmación oficial de un sospechoso abatido ni detalles concluyentes sobre lo ocurrido.

Las autoridades estadounidenses mantienen la información bajo revisión, y se espera que en las próximas horas emitan un reporte completo que permita entender con precisión la naturaleza del suceso.