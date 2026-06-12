EE. UU. desmiente borrador iraní y presenta su versión del acuerdo de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este viernes a Irán de tergiversar el contenido del acuerdo que ambas partes negocian para poner fin a la guerra. En respuesta, la Casa Blanca difundió su propia versión de los principales puntos pactados con Teherán.

Trump desmiente versión iraní del plan de paz: “No tiene relación con la verdad”

“Esto es lo que aceptaron”, declaró a AFP un alto funcionario estadounidense, quien enumeró cinco compromisos: “el material nuclear (iraní) será destruido y retirado”, “el programa nuclear será desmantelado”, “sus fondos no serán liberados hasta que cumplan los términos”, “el estrecho de Ormuz permanecerá abierto” y “no habrá financiación de grupos terroristas por parte de Irán”.

La aclaración llegó después de que varios medios iraníes publicaran lo que describieron como un proyecto de acuerdo marco con Washington. Trump rechazó de inmediato esa versión y aseguró que no refleja los términos realmente negociados.

El mandatario advirtió a Irán que “ponga sus cosas en orden” y afirmó que el supuesto plan de paz divulgado por Teherán “no tiene relación con la verdad”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin

“Los términos que Irán filtró (…) NO TIENEN NADA que ver con los términos que se acordaron por escrito”, escribió Trump en su red Truth Social.

“Son personas muy deshonrosas a la hora de negociar”, acusó. “Con ellos no se puede actuar de buena fe. ¡INCREÍBLE!”.

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Por su parte, la agencia oficial iraní IRNA sostuvo que Teherán no renunciará al control del estrecho de Ormuz dentro de los términos discutidos con Estados Unidos y que tampoco abandonará su derecho a enriquecer uranio.

La agencia Mehr, citando a una fuente cercana al equipo negociador iraní, publicó además el texto que asegura está siendo debatido entre ambas partes.

Medios iraníes aseguran que Teherán mantendrá el control del estrecho de Ormuz y su derecho al enriquecimiento de uranio. Foto: Getty Images

El documento contempla un “cese permanente e inmediato de las hostilidades (…) incluso en el Líbano” y la apertura de “60 días de negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre las cuestiones nucleares y el levantamiento completo de las sanciones” estadounidenses.

Según esa versión, el proyecto también prevé la “liberación de 24.000 millones de dólares de fondos iraníes bloqueados durante el período final de negociación de 60 días”.

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Las fuentes iraníes afirman además que el borrador exige que Estados Unidos y sus aliados compensen a Irán por los daños ocasionados durante la guerra y presenten planes de reconstrucción “de al menos 300.000 millones de dólares”.

“Las negociaciones finales no comenzarán antes de la liberación de la mitad de los fondos iraníes bloqueados, la suspensión de las sanciones dirigidas contra el petróleo iraní y el levantamiento del bloqueo naval”, añadió la fuente citada por Mehr.

*Con información de AFP.