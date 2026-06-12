Trump desmiente versión iraní del plan de paz: “No tiene relación con la verdad”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes a Irán que “ponga sus cosas en orden” y rechazó la versión del supuesto acuerdo de paz difundida por medios iraníes, al asegurar que no corresponde a lo negociado entre ambas partes.

Irán despierta alarmas tras su respuesta al acuerdo de paz con Estados Unidos

“Los términos que Irán filtró (…) NO TIENEN NADA que ver con los términos que se acordaron por escrito”, afirmó Trump en su red Truth Social. El mandatario acusó además a Teherán de actuar con mala fe durante las conversaciones. “Son personas muy deshonrosas a la hora de negociar. Con ellos no se puede actuar de buena fe. ¡INCREÍBLE!”, escribió.

En el mismo mensaje, Trump reveló que barcos indios que salían del estrecho de Ormuz fueron atacados con drones durante la noche anterior, aunque aseguró que la acción fue repelida.

“Su ataque con drones anoche contra barcos indios que salían del estrecho de Ormuz, totalmente repelido, es TOTALMENTE INACEPTABLE”, advirtió.

El supuesto acuerdo presentado por la prensa iraní no contempla concesiones sobre el estrecho de Ormuz y aplaza para una etapa posterior las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Aunque ninguna autoridad iraní ha confirmado oficialmente el contenido del texto, Trump había asegurado el jueves que la firma podría producirse pronto.

Irán califica como “irrelevante” la tregua y vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz

“Acabamos de llegar a un acuerdo muy bueno para poner fin a la guerra con Irán y, una vez finalizados los documentos, lo que debería hacerse en los próximos días… probablemente tendremos una firma, tal vez en Europa”, afirmó desde el Despacho Oval.

El mandatario también sostuvo que el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, habría aprobado ese “acuerdo marco muy sólido”. Sin embargo, la diplomacia iraní rebajó las expectativas poco después.

Donald Trump y Mojtaba Jamenei. Foto: Getty Images

“Hasta el momento, Irán no ha llegado a una conclusión definitiva sobre el acuerdo”, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, a medios estatales el jueves.

Según Trump, el eventual acuerdo impediría que Irán desarrollara armas nucleares y garantizaría la reapertura del estrecho de Ormuz, una perspectiva que este viernes contribuyó a la caída de los precios del petróleo.

Donald Trump frena los bombardeos contra Irán y habla de avances en las negociaciones

No obstante, la agencia oficial IRNA aseguró que Teherán “no se compromete en este texto a ceder la gestión del estrecho ni a restablecer las condiciones que existían antes de la agresión militar estadounidense e israelí”.

El medio añadió que el programa nuclear iraní sería discutido en negociaciones de 60 días con Washington. “Cuestiones como el derecho de Irán a enriquecer uranio y la conservación del material enriquecido (…) serán enfatizadas con vistas a su inclusión en el acuerdo final”, indicó.

*Con información de AFP.