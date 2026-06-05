Teherán descarta por ahora un encuentro entre Mojtaba Jamenei y Donald Trump

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchi, descartó en una entrevista cualquier posibilidad de un encuentro entre el presidente estadounidense y el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, tal como sugirió Donald Trump.

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En declaraciones al New York Post el miércoles, Trump afirmó que “le gustaría reunirse” con Mojtaba Jamenei, en medio del estancamiento de las negociaciones entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

“Vi un artículo en el que insinuaba que —Donald Trump— estaba dispuesto a una reunión o que deseaba organizar una”, declaró Araqchi en una entrevista el jueves con el canal libanés Al-Mayadeen. “Pero creo que debemos ser realistas”, añadió, descartando esta posibilidad.

Mojtaba Jamenei asumió el liderazgo de Irán tras la muerte de su padre, Alí Jamenei, quien falleció el 28 de febrero durante la primera jornada de la guerra desencadenada por los ataques de Israel y Estados Unidos contra territorio iraní.

Mojtaba Jamenei y Donald Trump. Foto: AFP Y AP

Sin embargo, desde que asumió el cargo en marzo, después de que su padre permaneciera 36 años en el poder, no ha realizado apariciones públicas.

“Los servicios de seguridad le recomiendan no tener una presencia pública mayor que la actual”, subrayó Araqchi.

Tras 40 días de bombardeos, el 8 de abril entró en vigor un frágil alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, aunque ambas partes lo han vulnerado en varias ocasiones.

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Pese a ello, las tensiones continúan. El ejército iraní informó este viernes que lanzó “misiles de advertencia” contra dos destructores estadounidenses que navegaban en el golfo de Omán, según reportó la prensa estatal.

“Tras el lanzamiento de misiles de advertencia, los destructores hostiles DDG-103 y DDG-8 han abandonado el golfo de Omán rumbo al océano Índico”, indicó el ejército en un comunicado difundido por la agencia de noticias IRNA.

Irán ataco con varios drones y misiles a Kuwait. Foto: Redes sociales

Este fue el episodio más reciente de una serie de acciones militares iraníes. A comienzos de semana, Teherán ejecutó un ataque masivo contra Kuwait, al que acusó de permitir que fuerzas estadounidenses operaran desde su territorio.

La escalada de ataques ha aumentado las dudas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre ambos países.

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No obstante, Donald Trump aseguró el miércoles que las conversaciones avanzan de forma positiva y que podrían concluir “este fin de semana”, aunque reconoció que aún existe la posibilidad de que fracasen. “He oído que la negociación anda muy bien”, afirmó ante periodistas en el Despacho Oval.

No es la primera vez que el mandatario estadounidense asegura que las negociaciones avanzan en la dirección correcta, aunque hasta ahora no ha presentado avances concretos.

*Con información de AFP.