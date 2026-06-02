Las sirenas antiaéreas volvieron a sonar en Kuwait luego de que el país reportara una nueva ofensiva atribuida a Irán, según la agencia AFP. Estados Unidos confirmó que los proyectiles estaban dirigidos contra sus fuerzas desplegadas en territorio kuwaití.

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En la noche de este 2 de mayo, Kuwait informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron una nueva oleada de misiles y drones hostiles, en un episodio que las autoridades atribuyeron a Irán y que tendría como objetivo instalaciones militares utilizadas por Estados Unidos.

De acuerdo con el ejército kuwaití, las explosiones escuchadas en distintas zonas del país correspondieron a las labores de interceptación realizadas por las defensas aéreas. Además, se activaron sirenas de alerta y protocolos de emergencia mientras las autoridades monitoreaban la situación.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Kuwait responsabilizó directamente a Irán por la ofensiva y calificó los hechos como ataques contra la seguridad y soberanía del país.

Además, el Mando Central de Estados Unidos en la región dijo que sus fuerzas “interceptaron exitosamente dos misiles balísticos iraníes dirigidos a las fuerzas estadounidenses en Kuwait”.

🚨 JUST IN: Iran is reportedly LAUNCHING MISSILE STRIKES in Kuwait, interceptors were just spotted lighting up the sky



Iran keeps poking the bear!



President Trump has been VERY patient with them



You can tell Economic Fury is absolutely devastating the regime. Oil exports down… — Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 2, 2026

Las fuerzas estadounidenses repelieron varios ataques iraníes en la zona del Golfo, donde interceptaron misiles dirigidos contra Baréin y drones que apuntaban a embarcaciones civiles, indicó este martes el mando militar de Estados Unidos para Oriente Medio.

“Dos misiles iraníes disparados hacia Kuwait cayeron antes de alcanzar el territorio o se desintegraron en pleno vuelo, y tres misiles lanzados contra Baréin fueron inmediatamente interceptados por las defensas aéreas estadounidense y bareiní”, precisó la fuente.

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Minutos antes de lo sucedido, el ejército estadounidense había “derribado tres drones” que fueron “lanzados por Irán contra embarcaciones civiles que navegaban legítimamente en las aguas regionales”, declaró también el ejército estadounidense.

En respuesta, el mando militar para Oriente Medio afirmó que llevó “a cabo ataques en legítima defensa” contra objetivos terrestres en la isla iraní de Qeshm, en el estrecho de Ormuz.