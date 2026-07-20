Hamás anuncia la elección de Jalil al Haya como nuevo líder

El grupo terrorista islámico Hamás anunció este lunes, 20 de julio, que eligió a Jalil al Haya, su principal negociador en las conversaciones indirectas de alto el fuego con Israel, como nuevo jefe de su buró político.

“El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) anuncia la elección del hermano muyahidín Jalil al Haya como jefe del buró político del movimiento, en sustitución del líder mártir Yahya al Sinwar”, declaró Hamás en un comunicado.

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Sinwar, a quien Israel acusó de ser uno de los principales artífices de los ataques del 7 de octubre de 2023, fue abatido por fuerzas israelíes en Gaza un año después.

Desde su muerte, Hamás ha estado dirigido por un consejo encabezado por el veterano funcionario Mohamed Darwish.

Nacido en 1960, Al Haya sobrevivió a un intento de asesinato israelí en Doha el año pasado, aunque uno de sus hijos murió en el ataque.

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En días pasados, Hamás anunció la disolución del organismo que ha gobernado la Franja de Gaza durante casi dos décadas, allanando el camino para que un comité tecnocrático administre el territorio, como se acordó en su momento para el fin de las hostilidades de dicha agrupación con Israel.

En días pasados, Hamás anunció la disolución del organismo que ha gobernado la Franja de Gaza durante casi dos décadas. Foto: AP

El jefe del comité de emergencia gubernamental, Mohamed al Farra, “ha presentado oficialmente su dimisión”, dijo a la AFP Ismail al Thawabta, jefe de la oficina de medios del gobierno de Hamás. También “decidió disolver el comité para facilitar la transición administrativa y gubernamental hacia el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG)”, añadió.

El NCAG fue creado por la Junta de Paz establecida por el presidente estadounidense, Donald Trump, durante las negociaciones que desembocaron en un alto el fuego entre Hamás e Israel en octubre de 2025, luego de la guerra desatada por el ataque terrorista contra el Estado judío del 7 de octubre de 2023.

La iniciativa supone un cambio político significativo para el grupo terrorista islámico, que tomó el poder del enclave en 2007 tras enfrentamientos con Fatah, la formación del presidente de la Autoridad Palestina Mahmud Abás, con sede en Ramala, en la Cisjordania ocupada.

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Unos meses después del inicio dela guerra entre Israel y Hamás, desencadenada por un ataque sangriento en territorio israelí el 7 de octubre de 2023, el grupo terrorista afirmó estar dispuesto a ceder el poder en la Franja de Gaza a palestinos.

Desde entonces se han mencionado diversos escenarios, pero sobre el terreno la situación se estanca. Uno de los principales puntos de fricción es el desarme de Hamás, que solo contempla esta posibilidad en el marco de una iniciativa política palestina. Israel se opone a ello.

Con información de AFP