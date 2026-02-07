Más de 72.000 palestinos han muerto en ataques de Israel desde el comienzo de la guerra de Gaza

Al menos dos personas murieron y 25 resultaron heridas en ataques israelíes efectuados desde el viernes en la Franja de Gaza, según el último balance presentado este sábado por el Ministerio de Salud del enclave, bajo control de Hamás, y que se suman a un balance total que pasa ya los 72.000 fallecidos.

El Ministerio de Salud destaca igualmente que 576 palestinos murieron por ataques de Israel desde el comienzo del alto el fuego pactado el 10 de octubre y que 1.543 han resultado heridos durante este tiempo.

El nuevo tablero de Medio Oriente: Roni Kaplan advierte sobre Hezbolá, Venezuela y la amenaza global contra Israel. “Irán es el cerebro de todo”

Desde el comienzo de la guerra de Gaza, los ataques de Israel dejan 72.027 muertos y 171.651 heridos, según el balance ministerial, que no incluye las víctimas de ataques israelíes de la jornada del sábado. Así, fuentes médicas citadas por medios palestinos informaron del fallecimiento de Faraj al Hajj Salem en la entrada del barrio de Shuyaiya, en el este de la ciudad de Gaza, tras ser tiroteado por efectivos israelíes.

También murió Aya Rabhi Hammad Abu Hudaid, quien resultó herida hace unos días en un bombardeo israelí sobre la zona de Asdaa, al noroeste de la ciudad de Jan Yunis, en el sur del enclave palestino.

Además, las fuerzas israelíes bombardearon con artillería varios puntos situados a ambos lados de la Línea Amarilla, la demarcación para el repliegue del Ejército israelí en virtud del alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre. Mientras, Israel continúa con las demoliciones de estructuras en suelo gazatí.

Humo y llamas se elevan tras un ataque militar israelí contra un edificio en el barrio de Zeitoun, en la ciudad de Gaza. Foto: AP

Por otra parte, hubo “intensos bombardeos” sobre la región oriental de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, así como ataques desde buques de guerra situados en aguas del Mediterráneo.

Las Fuerzas Armadas de Israel indicaron que uno de los fallecidos el pasado jueves tras cruzar la Línea Amarilla era un miembro de Hamás que participó en el ataque del 7 de octubre de 2023 contra suelo israelí.

En concreto, sería Muhammad Salahudin Jaled Abu Rakba quien “se infiltró en el territorio del Estado de Israel durante la masacre asesina del 7 de octubre”. El palestino se acerco a efectivos israelíes “de forma que suponía una amenaza inmediata”, por lo que los militares “eliminaron al terrorista para acabar con la amenaza”.

Melania Trump se reúne en la Casa Blanca con rehén liberado por Hamás tras más de un año de cautiverio

Por otra parte, en Cisjordania, fuerzas israelíes detuvieron a varios jóvenes que fueron interrogados y posteriormente liberados y se incautaron varios vehículos durante una incursión militar en la localidad de Al Lubban Al Sharqiya, al sur de Nablús, informó la agencia de noticias oficial palestina, WAFA.

Además, se produjo varios actos hostiles de colonos israelíes, que expulsaron a un pastor palestino de sus tierras en el norte del valle del Jordán.

Falta de medicamentos

El Ministerio de Salud gazatí, además, alertó este sábado que las existencias de la mayoría de los medicamentos y suministros médicos en los hospitales de la Franja de Gaza están agotadas.

“Los hospitales que siguen en funcionamiento en la Franja de Gaza, que luchan por seguir prestando servicios, se han convertido en meras estaciones de espera forzadas para miles de pacientes y heridos que enfrentan un destino desconocido”, avisó.

Humo se eleva tras un ataque militar israelí contra un edificio en el barrio de Zeitoun, en la ciudad de Gaza. Foto: AP

“El 46% del listado de medicamentos esenciales tiene stock cero, el 66% de los insumos médicos tiene stock cero y el 84% de los materiales de laboratorio y bancos de sangre tiene stock cero”, informaron las autoridades sanitarias.

Los servicios de cáncer, hematología, cirugía, operaciones, cuidados intensivos y atención primaria se encuentran entre los más afectados por la crisis y “las limitadas cantidades de medicamentos que llegan a los hospitales del sector son insuficientes para atender las necesidades reales que comporta la prestación de servicios de salud”.

*Con información de Europa Press