Condición nuclear “irreversible”: Corea del Norte hace importante anuncio sobre su arsenal y enciende las alarmas

Corea del Norte afirmó el domingo que su condición de Estado con armas nucleares es “irreversible”, y rechazó los llamados de Estados Unidos y sus aliados a la desnuclearización.

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La declaración del Norte se da después de una reunión trilateral entre Corea del Sur, Japón y Estados Unidos el viernes en Tokio, donde los tres aliados reafirmaron su compromiso con la “desnuclearización completa de la península coreana”, según la cancillería surcoreana.

“La retórica insulsa de Estados Unidos y sus fuerzas vasallas contra la RPDC (Corea del Norte) nunca podrá afectar la posición irreversible de la RPDC como Estado con armas nucleares”, indicó un portavoz no identificado en un comunicado publicado en la agencia oficial KCNA.

Esta fotografía, tomada el 13 de mayo de 2025 y publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) el 14 de mayo de 2025, muestra al líder norcoreano Kim Jong Un (C) inspeccionando el entrenamiento táctico integral de la división de operaciones especiales del Ejército Popular de Corea. Foto: AFP

“La desnuclearización es un asunto irreversiblemente concluido”, agregó.

Pyongyang ha insistido en que no abandonará su arsenal nuclear, al señalar que es esencial para disuadir ataques en su contra.

El portavoz también citó la venta de armas estadounidenses a Corea del Sur y Tokio como una justificación para el programa norcoreano de armas nucleares, el cual calificó como una “fuerte garantía de seguridad para la paz y la estabilidad regionales”.

Lanzacohetes de múltiple calibre (Juche-HIMARS) — dispara el misil balístico Hwasong-11Ra y cohetes guiados de 240 mm. Foto: x/@clashreport

El anuncio llega después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte haya arremetido contra la Unión Europea y Corea del Sur, acusando a ambos bloques de mantener una “obsesión con la confrontación”, en respuesta a la condena emitida por Bruselas y Seúl respecto a la cooperación militar norcoreana con Moscú en el frente ucraniano.

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“Como era de esperar, la República de Corea es un Estado enemigo invariable obsesionado con la hostilidad y la confrontación (…) Como consecuencia inevitable, la ‘daga’ favorita de Estados Unidos acabó asomando por el pañuelo de seda llamado ‘paz’”, dijo con contundencia el portavoz en declaraciones recogidas por la agencia estatal norcoreana, KCNA.

En respuesta a la declaración conjunta firmada el pasado miércoles por el mandatario surcoreano y los líderes comunitarios, la cartera de Exteriores norcoreana ha afirmado que esta constituye “una clara violación de la soberanía” y establece un “acto hostil”.

En esta fotografía proporcionada el domingo 29 de junio de 2024 por el gobierno de Corea del Norte, el líder norcoreano Kim Jong Un asiste a una reunión del partido gobernante en Pyongyang Foto: AP

En la misma línea, Corea del Norte ha acusado a Lee de “quitarse la molesta máscara de la paz” y ha calificado a su país como “el Estado enemigo número uno”, alegando que nunca podrá existir una “coexistencia pacífica” entre ambos países mientras Corea del Sur sea un “títere de las fuerzas ucranianas”.

Con información de AFP y Europa Press*