Corea del Norte lanzó este martes varios proyectiles, entre ellos un misil balístico de corto alcance, hacia el mar Amarillo, informó el ejército de Corea del Sur. La acción se suma a la serie de ensayos armamentísticos realizados por Pyongyang durante este año.

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El Estado Mayor Conjunto surcoreano indicó que hacia las 13 horas detectó el lanzamiento de “varios proyectiles” desde la ciudad norcoreana de Chongju, en dirección al mar Amarillo, ubicado entre la península coreana y China.

Según precisaron las autoridades militares, entre los proyectiles se encontraba un misil balístico de corto alcance que recorrió cerca de 80 kilómetros.

Tras el lanzamiento, el portavoz del Ministerio de Exteriores surcoreano, Park Il, volvió a pedir a Corea del Norte que responda a los esfuerzos de diálogo impulsados por Seúl para reducir las tensiones en la región.

Pyongyang mantiene su postura de fortalecer su capacidad militar pese a las sanciones internacionales. Foto: Korea Press.

“Como apoyamos firmemente la no proliferación nuclear, seguiremos esforzándonos por lograr avances sustanciales en la resolución del problema nuclear norcoreano mediante un enfoque gradual y pragmático, manteniendo el objetivo de la desnuclearización completa”, afirmó.

Los disparos de este martes representan la primera prueba balística de Corea del Norte en 37 días y el octavo ensayo militar realizado por el régimen en lo corrido del año.

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En abril, Pyongyang había llevado a cabo otro ensayo con misiles balísticos para “verificar las características y la potencia de una ojiva de bomba de racimo”, según reportaron en ese momento los medios estatales norcoreanos.

A comienzos de este mes, Corea del Norte reiteró además que no tiene intención de regresar al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, una decisión que volvió a elevar las tensiones con Corea del Sur. Ambos países continúan técnicamente en guerra desde 1950, ya que el conflicto coreano finalizó únicamente con un acuerdo de armisticio y no con un tratado de paz definitivo.

Corea del Norte continúa realizando ensayos militares pese a las restricciones impuestas por la ONU. Foto: via REUTERS

Desde que abandonó el tratado en 2003, el régimen norcoreano ha hecho seis pruebas nucleares y, de acuerdo con estimaciones internacionales, posee decenas de ojivas nucleares, situación que le ha valido múltiples sanciones y resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

La legislación norcoreana contempla además el uso “automático e inmediato” de armas nucleares en caso de que el sistema de mando y control del país o el líder supremo sean atacados.

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El régimen norcoreano, que permanece ampliamente aislado diplomáticamente, ha rechazado repetidamente las iniciativas del gobierno surcoreano para mejorar las relaciones bilaterales y considera a Seúl como su adversario “más hostil”.

Actualmente, Corea del Norte enfrenta múltiples sanciones impuestas por la ONU, que le prohíben desarrollar armamento nuclear y utilizar tecnología de misiles balísticos, restricciones que el país ha incumplido en reiteradas ocasiones.

*Con información de AFP.