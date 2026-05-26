Estados Unidos retoma ataques contra Irán pese a avances en las negociaciones de paz

Luego de varias semanas sin reportar operaciones militares directas en Irán, Estados Unidos reanudó este martes sus ataques, pese a que días atrás ambas partes habían anunciado avances en las negociaciones para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

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Aunque las autoridades iraníes no confirmaron oficialmente los ataques, el líder supremo Mojtaba Jamenei afirmó en una declaración transmitida por la televisión estatal que Washington atraviesa una pérdida de influencia y se encuentra “cada día más lejos de su antiguo estatus” en el golfo Pérsico.

“Estados Unidos ya no tiene un lugar seguro en la región para llevar a cabo sus agresiones”, aseguró Jamenei, quien no ha aparecido públicamente desde que asumió el poder a comienzos de marzo tras la muerte de su padre durante el primer día de la guerra.

Según el líder iraní, los países del golfo, blanco frecuente de ataques iraníes como respuesta a la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos iniciada el 28 de febrero, “no servirán más de escudo para las bases norteamericanas”.

La tregua pactada el pasado 8 de abril entre Washington y Teherán estuvo marcada por semanas de tensiones, amenazas y bloqueos mutuos, aunque en los últimos días ambos gobiernos habían informado progresos en las conversaciones diplomáticas.

Donald Trump y Mojtaba Jamenei. Foto: Getty Images

El presidente estadounidense, Donald Trump, llegó incluso a insinuar durante el fin de semana que un acuerdo podría concretarse pronto.

No obstante, las expectativas de una desescalada volvieron a desvanecerse después de que Israel anunciara el lunes una intensificación de su ofensiva en Líbano y se confirmaran nuevos ataques estadounidenses sobre territorio iraní.

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De acuerdo con el Mando Central de Estados Unidos (Centcom), la operación lanzada este martes estuvo dirigida contra plataformas de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que, según Washington, intentaban desplegar minas en la zona.

En Bandar Abbás, al sur de Irán, medios locales reportaron fuertes explosiones cerca de la medianoche.

El ejército estadounidense sostuvo además que actuó “con moderación durante el alto el fuego”, alcanzado tras semanas de enfrentamientos que dejaron miles de muertos, especialmente en Irán y Líbano, además de un fuerte impacto sobre la economía global.

Estados Unidos mantiene desplegados dos de sus portaviones más poderosos. Foto: Captura X @CENTCOM

Los últimos bombardeos atribuidos a Estados Unidos ocurrieron a comienzos de mayo, cuando el sur iraní fue atacado, provocando posteriormente una respuesta militar de Teherán contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz. Trump calificó entonces el episodio como una “pequeña escaramuza”.

En el plano diplomático, varios altos funcionarios iraníes, entre ellos el negociador Mohamad Baqer Qalibaf y el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, viajaron el lunes a Doha en la que fue su primera visita oficial desde el inicio del conflicto.

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Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó durante una visita a India que todavía existe posibilidad de alcanzar un acuerdo y señaló que las conversaciones avanzan “sobre el lenguaje específico en el documento, así que tomará unos días”.

Según la agencia Tasnim, uno de los puntos clave de las negociaciones es la solicitud iraní de desbloquear cerca de 24.000 millones de dólares en activos congelados en el extranjero como parte del proceso para poner fin a la guerra.

*Con información de AFP.