Irán asegura que el líder supremo solo sufrió heridas “superficiales” durante los ataques de Estados Unidos

Un alto funcionario del Ministerio de Salud de Irán aseguró este lunes que el líder supremo, Mojtaba Jamenei, sufrió únicamente heridas “superficiales” durante el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní el pasado 28 de febrero, ofensiva en la que murió su padre, el ayatolá Alí Jamenei.

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Desde que fue designado como nuevo líder supremo el 8 de marzo, Mojtaba Jamenei, de 56 años, no ha reaparecido públicamente y solo ha emitido mensajes escritos, situación que ha alimentado especulaciones sobre su verdadero estado de salud.

Su padre falleció durante los bombardeos israeloestadounidenses que desencadenaron una nueva escalada militar en Oriente Medio y dieron paso a un conflicto regional que ya se acerca a los tres meses de duración.

De acuerdo con el portavoz del Ministerio de Salud iraní, Husein Kermanpur, Jamenei ingresó a un hospital de Teherán alrededor de la 1 a. m. del 28 de febrero y “entró en el quirófano junto con otros heridos”.

Mojtaba Jamenei asumió el liderazgo supremo de Irán tras la muerte de Alí Jamenei. Foto: AP Photo/Vahid Salemi

“Además de heridas superficiales en el rostro, la cabeza y las piernas, que no causaron amputaciones ni ningún problema médico particular, no ocurrió nada grave”, declaró Kermanpur a la agencia de noticias ILNA.

“Desde mi perspectiva como médico, no se consideraron heridas graves y no requirieron procedimientos especiales, aparte de uno o dos puntos de sutura”, agregó el funcionario.

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Según explicó el portavoz, el líder supremo recibió el alta médica el 1 de marzo, aunque evitó precisar el lugar al que fue trasladado posteriormente.

Las declaraciones contrastan con afirmaciones hechas en marzo por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien sostuvo que el líder supremo de Irán estaría “vivo, herido y desfigurado”.

Donald Trump y Mojtaba Jamenei. Foto: Getty Images

Mientras tanto, el conflicto en Oriente Medio parece haber entrado en una fase de estancamiento. A pocos días de cumplir tres meses desde el inicio de la guerra, continúan los contactos diplomáticos entre Washington y Teherán en Catar con el objetivo de buscar un eventual acuerdo.

“El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, llegaron hoy a Doha para mantener conversaciones sobre los esfuerzos diplomáticos en curso para poner fin al conflicto”, indicó una fuente a AFP.

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Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que aún existe la posibilidad de alcanzar con Irán un acuerdo “grandioso y significativo”, aunque advirtió que también podría no concretarse ningún pacto.

Pese al alto al fuego parcial que se mantiene desde hace meses, Estados Unidos continúa reforzando su presencia militar en la región. Actualmente, dos de sus portaviones más poderosos, el USS Abraham Lincoln y el USS George H. W. Bush, permanecen desplegados en Oriente Medio.

*Con información de AFP.