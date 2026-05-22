Donald Trump anuncia el envío de 5.000 soldados de EE. UU. a un país europeo, tras ejercicios nucleares de Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves el envío de 5.000 soldados a Polonia, aunque no precisó si se refería a un despliegue ya previsto anteriormente, retrasado en medio de su presión sobre Europa.

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El mandatario afirmó que la medida se basaba en su relación con su homólogo polaco, Karol Nawrocki, un aliado nacionalista a quien dijo estar “orgulloso de respaldar” en las elecciones que ganó en 2025.

“Me complace anunciar que Estados Unidos enviará 5.000 soldados adicionales a Polonia”, escribió Trump en su red Truth Social.

Trump no dio más detalles, pero sus comentarios parecían referirse a un despliegue de varios miles de soldados estadounidenses en Polonia, cuyo destino ha sido incierto durante varios días.

La semana pasada, funcionarios estadounidenses dijeron que el despliegue de 4.000 soldados en Polonia había sido descartado, la última medida de la administración de Trump para recortar el número de tropas y castigar a los aliados de la OTAN por no ayudar en la guerra con Irán.

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Luego, el vicepresidente JD Vance precisó el martes que el despliegue de los 4.000 soldados había sido pospuesto, no cancelado, y agregó que Trump no había tomado una “decisión definitiva”.

Vance afirmó, sin embargo, que Europa tenía que valerse “más por sí misma”, mientras Trump continúa presionando para que los aliados europeos asuman una mayor parte de la carga de su defensa.

Donald Trump frente a tropas estadounidenses. Foto: Getty Images

El presidente estadounidense parece decidido a castigar a los aliados que no han respaldado la guerra en Oriente Medio ni han colaborado en su petición de ayuda para reabrir el estrecho de Ormuz, que Irán mantiene cerrado en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero.

El Pentágono anunció a comienzos de mayo que Washington retiraría 5.000 soldados de Alemania después de que el canciller Friedrich Merz dijera que Irán estaba “humillando” a Estados Unidos en la mesa de negociaciones.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, ha expresado su satisfacción con el anuncio del presidente de Estados Unidos, pese a que el mandatario estadounidense ha mantenido por el momento la retirada del mismo número de soldados de suelo alemán.

El Mando Central del Ejército norteamericano mantendrá su presencia en Polonia Foto: Getty Images

“Doy la bienvenida a la decisión de desplegar 5.000 soldados adicionales en Polonia. Es una buena decisión porque sirve no solo para la seguridad de Polonia, sino para la seguridad de toda la Alianza y, por tanto, también para la nuestra. Así que está absolutamente en nuestro interés”, ha indicado el jefe de la diplomacia alemana.

Con información de AFP y Europa Press*