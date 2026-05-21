Video| Asaltaron en vivo a periodista deportivo en México: denunció que buscar ayuda en la Fiscalía fue “un terror”

El periodista mexicano Fernando Vargas fue víctima de un asalto a mano armada mientras participaba en un enlace para el programa Bla, bla, bla deportivo, desde el estado de Morelos, en México.

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El hecho ocurrió cuando el comunicador se encontraba dentro de su vehículo realizando un análisis sobre baloncesto y fue sorprendido por un delincuente armado que le exigió entregar las llaves, el teléfono celular y otras pertenencias.

Las imágenes de la transmisión muestran el momento en que el agresor abre la puerta del automóvil y amenaza al periodista. Vargas mantuvo la calma e incluso intentó tranquilizar al asaltante para evitar que la situación escalara.

Segundos después descendió del vehículo y la señal se interrumpió, mientras el delincuente escapaba. Afortunadamente, el comunicador resultó ileso.

Sin embargo, el drama no terminó con el robo. Horas después, Vargas denunció públicamente que acudir a la Fiscalía de Morelos para reportar el delito se convirtió en una experiencia igual de angustiante.

Según relató, tuvo que enfrentar largas esperas, desorganización, falta de acompañamiento psicológico y múltiples obstáculos para formalizar la denuncia. El periodista calificó el proceso como “un terror” y cuestionó la atención brindada a las víctimas de hechos violentos.

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El caso volvió a poner sobre la mesa la preocupación por la inseguridad en Morelos. De acuerdo con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aparece entre los estados con mayores índices de homicidio doloso en 2026.

En algunos listados recientes, Morelos figura entre los cinco estados más peligrosos del país por número de víctimas de este delito, además de robo a mano armada.

La indignación por lo ocurrido se multiplicó en redes sociales, donde usuarios criticaron que un periodista pudiera ser asaltado en plena transmisión y, posteriormente, encontrara dificultades para acceder a la justicia. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con el caso ni sobre la recuperación del vehículo robado.