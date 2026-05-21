Nueva ofensiva del gobierno Trump contra Cuba: ICE arresta a mujer vinculada a poderoso conglomerado económico y militar

Las autoridades de Estados Unidos confirmaron en la tarde de este 21 de mayo la captura de Adys Lastres Morera, una ciudadana cubana con residencia permanente legal en ese país, a quien Washington señala de mantener vínculos con el poderoso conglomerado militar cubano Gaesa (Grupo de Administración Empresarial S.A.), considerado por la administración de Donald Trump como uno de los principales soportes económicos del régimen de La Habana.

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La detención fue anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien aseguró que Lastres Morera es hermana de Ania Guillermina Lastres Morera, actual presidenta ejecutiva de Gaesa.

Según Rubio, la mujer residía en Florida mientras administraba activos inmobiliarios y, presuntamente, colaboraba con estructuras vinculadas al Gobierno cubano. Por ello, indicó que previamente le fue revocado su estatus de residente permanente y posteriormente quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado determinó que la permanencia de Lastres Morera en territorio estadounidense podía generar consecuencias adversas para la política exterior de Washington debido a sus presuntos nexos con altos funcionarios vinculados a la red financiera de Gaesa.

Las autoridades señalaron, además, que permanecerá bajo custodia migratoria mientras avanzan los procedimientos para su eventual deportación.

La captura ocurre en medio del endurecimiento de las medidas de la administración Trump contra el Gobierno cubano. Apenas semanas atrás, Rubio anunció sanciones contra Gaesa y contra su presidenta ejecutiva, Ania Guillermina Lastres Morera, a quien acusó de formar parte de una estructura que concentra buena parte de los sectores más rentables de la economía de la isla.

Gaesa es un conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba que administra hoteles, puertos, bancos, cadenas comerciales y otros negocios estratégicos.

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Mientras Washington sostiene que la organización concentra riqueza en beneficio de una élite cercana al poder, el Gobierno cubano rechaza esas acusaciones y atribuye la crisis económica de la isla a las sanciones estadounidenses.

La detención de Adys Lastres Morera se produjo pocos días después de que el Departamento de Justicia estadounidense revelara una acusación ampliada contra Raúl Castro por hechos relacionados con el derribo de aeronaves civiles en 1996, una acción que evidencia el incremento de la presión política y judicial de Washington sobre figuras cercanas al poder cubano.