Este es el viaje que habría autorizado Estados Unidos a Delcy Rodríguez

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró este jueves que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, viajaría la próxima semana a India como parte de los esfuerzos para ampliar las exportaciones petroleras venezolanas.

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Hasta el momento, Caracas no ha confirmado oficialmente esa visita. Durante una conversación con periodistas sobre las crecientes necesidades energéticas de India, Rubio afirmó: “Bueno, queremos venderles tanta energía como sea posible”.

India se ha convertido en una de las economías más afectadas por el bloqueo en el estrecho de Ormuz, escenario tensionado por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. La crisis en esa ruta marítima ha generado un fuerte impacto en el comercio energético global, debido a que por allí transita cerca del 20 % del petróleo y gas que se comercializa en el mundo.

En ese contexto, Rubio aseguró que Washington ve una oportunidad estratégica en el petróleo venezolano.

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Foto: AP

“También pensamos que hay oportunidades para el petróleo venezolano. De hecho, entiendo que la presidenta interina de Venezuela viajará a India la semana que viene, así que hay oportunidades” de negocio, añadió.

Las declaraciones se producen meses después del derrocamiento de Nicolás Maduro, quien fue capturado en una operación militar estadounidense y trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos judiciales. Tras su salida del poder, Rodríguez asumió la presidencia bajo la supervisión y vigilancia política de Washington.

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Desde entonces, Venezuela ha acelerado una profunda transformación de su sector energético. En paralelo, el presidente estadounidense, Donald Trump, invitó públicamente a compañías petroleras internacionales a invertir en el país sudamericano, en medio de un proceso de apertura económica enfocado en la industria de hidrocarburos.

Washington también estableció mecanismos de control sobre los ingresos petroleros venezolanos. Rubio reveló recientemente que las cuentas donde se depositan esos recursos ahora están ubicadas en Nueva York, luego de que inicialmente fueran abiertas en Catar por razones legales.

Donald Trump y Delcy Rodríguez. Foto: Montaje SEMANA | getty images

En los últimos meses, la administración Trump ha flexibilizado parte de su postura hacia Caracas. Uno de los movimientos más destacados fue el reconocimiento de Rodríguez como autoridad legítima de Venezuela, pese a las controversias que rodearon las elecciones presidenciales de 2024, cuyos resultados oficiales favorecieron a Maduro.

Sin embargo, tanto Trump como Rubio han reiterado en varias oportunidades que Estados Unidos mantiene la última palabra sobre decisiones estratégicas relacionadas con el sector petrolero venezolano y el proceso de transición política del país.

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Cabe recordar que Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, estimadas en cerca de 303.000 millones de barriles, equivalentes aproximadamente al 17 % de las reservas globales.

Esta capacidad energética convierte al país sudamericano en un actor clave dentro del mercado internacional y en un socio estratégico para Washington en materia energética.

*Con información de AFP.