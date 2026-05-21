“Dejen de mentir, nunca fueron al espacio”: hombre confronta a la tripulación de Artemis II

La misión Artemis II marcó uno de los hitos más importantes de la década con el regreso del ser humano a la órbita lunar, más de 50 años después de que la misión Apolo 17 realizara el último viaje de este tipo.

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Los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen completaron con éxito el histórico sobrevuelo lunar, durante el cual se capturaron más de 12.000 fotografías y videos transmitidos en tiempo real al mundo entero.

Sin embargo, al igual que ocurrió décadas atrás con las misiones Apolo, no tardaron en surgir teorías conspirativas y cuestionamientos sobre la veracidad del viaje. A pesar de la amplia cobertura y del material audiovisual difundido por la Nasa, algunos sectores continúan poniendo en duda la misión.

Uno de los episodios más recientes ocurrió el pasado 12 de mayo en el Capitolio de Estados Unidos, cuando un hombre confrontó directamente a los astronautas y los acusó de haber fingido toda la operación.

“Dejen de mentir, nunca fueron al espacio. Veo a través de sus mentiras”, les gritó el hombre mientras se cruzaba con ellos en un pasillo del recinto.

“Observen a Jesús, Dios los está observando”, añadió.

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El sujeto también afirmó que la misión formaba parte de una “operación psicológica” destinada a engañar a la población. A pesar de la tensión del momento, la tripulación mantuvo la calma y continuó caminando sin responder a las acusaciones. El video del incidente se ha viralizado en las últimas horas en redes sociales.

Desde el regreso de la misión, el 10 de abril, la Nasa ha publicado miles de archivos relacionados con el viaje en el portal Gateway to Astronaut Photography of Earth, incluyendo imágenes y registros inéditos del sobrevuelo lunar.

Los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen. Foto: Getty Images

De igual forma, los astronautas han participado en varios actos oficiales, entre ellos una rueda de prensa en el Centro Espacial Johnson de Houston, una visita a la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York y una recepción en el Despacho Oval de la Casa Blanca el 29 de abril de 2026, donde el presidente Donald Trump los recibió junto al administrador de la Nasa, Jared Isaacman.

Por ahora, está previsto que la siguiente misión del programa Artemis, Artemis III, despegue a mediados de 2027. Durante esta misión se espera realizar un nuevo alunizaje tripulado sobre la superficie lunar.

Posteriormente, si la misión resulta exitosa, Artemis IV llevará nuevamente astronautas a la superficie de la Luna, algo que no ocurre desde el programa Apolo en la década de 1970.

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