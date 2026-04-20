Artemis II: el comandante Reid Wiseman compartió un video inédito de la Luna y la Tierra grabado desde la cápsula Orión

El viernes 10 de abril terminó de manera exitosa la histórica misión Artemis II, en la que cuatro astronautas —Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen— lograron volver a la órbita lunar después de más de cinco décadas sin una exploración de este tipo, un hecho que hoy sigue llamando la atención mundial.

Tras días del amerizaje, Christina Koch expuso en video el doloroso proceso de recuperar sus músculos y huesos

La tensión se mantuvo, sobre todo porque el regreso contemplaba etapas de alto riesgo. Sin embargo, estas fueron superadas sin inconvenientes y la cápsula amerizó con éxito en el océano Pacífico, frente a las costas de San Diego.

Con el paso de los días, han surgido nuevos detalles sobre la experiencia de los astronautas. Uno de los más recientes fue revelado por el comandante Reid Wiseman, quien captó un inusual fenómeno conocido como Earth set, algo poco común en la que la Tierra parece ocultarse en el horizonte observada desde la cápsula Orión.

Fondos de pantalla sobre la misión Artemis II. Foto: NASA

Las imágenes fueron registradas a cientos de kilómetros de altura, en un entorno donde las naves en órbita completan vueltas alrededor de la Tierra en lapsos cercanos a los 90 minutos. Este movimiento constante permite a los astronautas observar varios amaneceres y atardeceres en un solo día, todos desde una posición privilegiada que ofrece una visión única del planeta.

“Solo una oportunidad en esta vida…Como ver el atardecer en la playa desde el asiento más extranjero del cosmos, no pude resistirme a grabar un video con el celular del Earthset“, son algunas de las palabras que acompañan el video compartido en su cuenta personal de la red social X.

Only one chance in this lifetime…



Like watching sunset at the beach from the most foreign seat in the cosmos, I couldn’t resist a cell phone video of Earthset. You can hear the shutter on the Nikon as @Astro_Christina is hammering away on 3-shot brackets and capturing those… pic.twitter.com/8aWnaFJ69c — Reid Wiseman (@astro_reid) April 19, 2026

El material fue grabado con un teléfono celular dentro de la cápsula. De acuerdo con los propios astronautas, la calidad de las imágenes se asemeja a lo que perciben sus ojos en esas condiciones, lo que permite que quienes están en la Tierra se acerquen a esa experiencia pese a la distancia.

Durante la misión, mientras parte de la tripulación se concentraba en labores científicas y de documentación, otros aprovecharon el momento para capturar imágenes y videos del entorno, quienes buscaron registrar lo que ocurre más allá de la atmósfera terrestre desde una perspectiva única.