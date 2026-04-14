Sale a la luz video inédito que muestra cómo sacaron de la cápsula Orión a los astronautas de la misión Artemis II

El viernes 10 de abril culminó con éxito la histórica misión Artemis II, en la que cuatro astronautas tuvieron la oportunidad de regresar a la órbita lunar tras más de 50 años sin una exploración de este tipo, marcando un hito que hoy le da la vuelta al mundo.

Artemis II culmina con éxito y marca un nuevo hito en la exploración espacial: “Demasiado grande para un solo cuerpo”

La expectativa se mantuvo durante toda la jornada, especialmente porque el regreso implicaba atravesar fases de alto riesgo. Sin embargo, estas fueron superadas con éxito y la cápsula logró amerizar sin contratiempos en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego.

Allí fueron recibidos por la agencia espacial, que posteriormente les dio una bienvenida multitudinaria en el Centro Espacial Johnson, donde también se reencontraron con sus familias por primera vez desde el inicio de la misión.

Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando, tras varios días en el espacio, los astronautas fueron rescatados por buzos de la Marina de Estados Unidos desde la cápsula Orión. El video de este instante se ha viralizado en redes sociales, generando todo tipo de emociones.

La misión Artemis II finalizó con éxito el 10 de abril. Foto: Nasa

“Jesse, Steve, Laddy y Vlad… qué sensación tan increíble darles la bienvenida a bordo de Integrity tras un viaje de casi 700.000 millas. Eternamente agradecido por su servicio a nuestra tripulación y a la nación”, escribió Reid Wiseman en su cuenta de X.

Así fue la histórica misión que llevó de nuevo al ser humano a la Luna

Durante la misión, la tripulación realizó un sobrevuelo lunar histórico que estableció récords, al alcanzar una distancia máxima de 252.756 millas desde la Tierra y una altitud de 4.067 millas sobre la superficie lunar.

Tras el amerizaje, los equipos de recuperación ejecutaron las maniobras necesarias para asegurar la nave y asistir a los cuatro tripulantes. Una vez completado el rescate, los astronautas fueron sometidos a evaluaciones médicas iniciales, como parte de los protocolos posteriores a la misión.

La tripulación fue recibida inicialmente por equipos especializados quienes se encargaron de su rescate. Foto: Nasa

Posteriormente, regresaron a tierra firme y abordaron un vuelo con destino a Houston, donde fueron recibidos por sus familiares, amigos y personal de la agencia espacial.

Con la misión finalizada, la tripulación inicia ahora una nueva fase centrada en el reacondicionamiento físico, evaluaciones médicas más detalladas y el análisis del desempeño humano durante el vuelo. Además, participarán en sesiones informativas para revisar los resultados de los estudios científicos realizados durante el sobrevuelo lunar, aportando datos clave para futuras misiones del programa Artemis.