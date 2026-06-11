“Nuestro país es líder mundial”: China revoluciona las tiendas; así es como un robot humanoide administra un mercado

El paisaje urbano de Hong Kong está a punto de cambiar con una propuesta que parece sacada de una película de ciencia ficción. En el paseo marítimo de Hung Hom, una nueva tienda de conveniencia operará las 24 horas del día, pero con un detalle que la hace única en el mundo: su único encargado es un robot con apariencia humana.

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El empleado que nunca duerme y habla varios idiomas

Este nuevo establecimiento no es una simple tienda automatizada con máquinas expendedoras. El protagonista es un autómata diseñado para interactuar directamente con los clientes, ofreciendo asistencia en múltiples lenguas para facilitar las compras a cualquier hora.

Aunque todavía no se ha confirmado oficialmente qué empresa fabricó a este “empleado”, se sabe que proviene de China continental, una región que lidera el desarrollo de este tipo de tecnologías con firmas como Unitree o Galbot.

"La era de la IA pondrá a prueba la capacidad de la sociedad para la innovación tecnológica en múltiples dimensiones", señala Paul Chan en su blog. Foto: Getty Images

Este proyecto es el ejemplo perfecto de lo que el gobierno chino denomina “IA personificada” (o embodied AI, en inglés). Para entenderlo de forma sencilla, no se trata solo de un programa de computadora inteligente, sino de una inteligencia artificial que tiene un “cuerpo” físico.

Gracias a una serie de sensores y piezas móviles (llamadas accionadores), esta tecnología puede “sentir” su entorno y realizar tareas físicas como lo haría una persona, ya sea atendiendo en un mostrador o moviéndose por un local.

Un plan para rescatar la economía

La llegada de estos robots a las calles no responde a un capricho tecnológico, sino a una estrategia nacional de China para el año 2025. El objetivo principal es encontrar soluciones a problemas sociales graves, como el envejecimiento de la población y el aumento constante de los salarios.

Al integrar máquinas en el sector servicios, el país busca mantener su crecimiento industrial y compensar la falta de mano de obra joven en tareas cotidianas.

De Hong Kong hacia el resto del mundo

Esta apertura en el paseo marítimo de Hung Hom es solo el comienzo de una ambición mucho mayor. El secretario de Finanzas, Paul Chan Mo-po, ha señalado que Hong Kong es la “primera parada” de un plan de expansión global para este nuevo concepto de comercio minorista.

“Nuestro país es líder mundial en inteligencia incorporada, con aplicaciones que se expanden rápidamente más allá de las fábricas y los espacios para espectáculos, llegando a la vida cotidiana”, señaló Mo-po en su blog.

Humanoides desarrollados en China lograron un nuevo hito al recorrer 21 kilómetros a un ritmo que superó registros históricos de velocidad. Foto: Getty Images

Esta tendencia ya se está probando en otras ciudades cercanas como Shenzhen, donde ya es posible ver drones repartiendo bebidas o taxis que se conducen solos, demostrando que la convivencia entre humanos y máquinas es la nueva prioridad de la región.