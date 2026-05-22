Robots de picking: la tecnología con la que Unidrogas fortalece su operación para la atención de los usuarios

Hay quienes consideran que ante la demora para encontrar una cita médica en las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) o mientras esperan para recibir un medicamento formulado la mejor opción es preguntar en una droguería reconocida y de esta manera atenuar los males que los aquejan.

Esa responsabilidad que ha recaído sobre quienes atienden farmacias se ha convertido en una oportunidad para fortalecer conocimientos, entender el entorno y ofrecer una atención responsable, promoviendo siempre la consulta con médicos generales o especialistas,

Unidrogas invierte cada año en programas de entrenamiento y capacitación para sus empleados y en campañas de prevención y cuidado de la salud. Esto incluye patrocinios a eventos deportivos, trabajo con las comunidades y renovación tecnológica. Juan Francisco Suárez, gerente de la empresa, presenta una radiografía de los desafíos, dificultades y oportunidades para la Unión de Droguistas de los Santanderes.

Juan Francisco Suárez, gerente general de la Unión de Droguistas de los Santanderes. Foto: Suministrada Unidrogas - API

Unidrogas nació en Santander y hoy tiene presencia nacional. ¿Cuál fue la decisión más importante para lograr esta expansión?

JUAN FRANCISCO SUÁREZ: Unidrogas significa Unión de Droguistas de los Santanderes y nació con la visión de convertirse en el aliado estratégico en abastecimiento farmacéutico. La manera en que pudimos crecer sin ningún tipo de inversionistas extranjeros fue la capacidad de contar con un excelente equipo de personas capacitadas para optimizar los procesos y crecer en un país donde las condiciones eran bastante difíciles en el momento en que iniciamos la expansión.

¿Cuáles eran esas condiciones?

J.F.S.: Por ejemplo, una ley de distancia que determinó que no podía haber una droguería a 150 metros de otra, después se bajó a 75 metros, pero cuando llegaron las marcas extranjeras quitaron todas esas restricciones del mercado para abrirles el paso.

Con la expansión y posible integración de nuevos establecimientos, ¿cómo cambia el rol de marcas como Droguería Alemana e Inglesa dentro del acceso a medicamentos en Colombia?

J.F.S: La expansión no solo amplía nuestra cobertura, redefine nuestro rol dentro del sistema de salud. Marcas como Droguería Alemana y Droguería Inglesa dejan de ser únicamente farmacias para convertirse en verdaderos centros de acceso a soluciones de salud, buscando trasmitir valor y confianza desde la cercanía y un ecosistema de atención integral

Algunos colombianos sienten que conseguir medicamentos es cada vez más difícil. ¿Qué está pasando realmente en la cadena de abastecimiento?

J.F.S.: Lo que pasa es que el segmento institucional representa el 75 por ciento del total del mercado de las medicinas y es de conocimiento público todo lo que pasa alrededor del sistema, nosotros competimos en el 25 por ciento restante, que es donde la gente compra con dinero de su bolsillo, hacemos grandes esfuerzos por cubrir esa demanda insatisfecha por el sistema de salud, sin embargo hay productos desabastecidos, también otros que solo se comercializan para el canal institucional, eso significa otro nivel de complejidad porque así nosotros quisiéramos tener inventario no podemos.

Droguería Alemana hace parte de Unidrogas. Foto: Suministrada Unidrogas - API

A propósito del tema, el 30 de septiembre finaliza contrato de dispensación de Sanitas para la entrega de medicamentos a los afiliados a la EPS. ¿Les llama la atención entrar en este negocio?

J.F.S.: Nosotros como empresa tomamos la determinación, hace más de diez años, de no entrar en el mercado institucional. Nuestro interés es ofrecer un excelente servicio en disponibilidad de medicamentos y productos complementarios al bienestar como el cuidado de la piel, maquillaje, también tener el mejor asesoramiento de toda la red.

¿En qué consiste ese servicio de asesoría y acompañamiento?

J.F.S.: Desde hace 30 años brindamos capacitación continua a todos nuestros colaboradores, por lo menos cinco veces al año presencialmente. Además, tenemos una plataforma de educación continua virtual, con cursos obligatorios y opcionales para toda nuestra fuerza de venta. Hay cursos desde cómo saludar, cuál es el proceso ideal de la venta, funcionamiento del cuerpo humano, regulaciones gubernamentales, neuromarketing y superación personal, entre otros. Estamos convencidos de que una persona capacitada, feliz y con calidad de vida está más comprometida y eso se refleja en el servicio que brindamos.

Hay droguistas que recomiendan o formulan medicamentos, ¿cómo controlan que esto no suceda en los puntos de Unidrogas?

J.F.S.: Con capacitación y entrenamiento, buscamos hacer entender y establecer hasta dónde deben llegar en el asesoramiento, garantizando siempre un paciente debidamente informado frente a su necesidad.

Hablemos de las estrategias multicanal, ¿qué tanto se han diversificado?

J.F.S.: En nuestro caso, Droguería Alemana y Droguería Inglesa aportan cercanía, confianza y capilaridad territorial, mientras que tudrogueriavirtual.com habilita acceso inmediato y elimina barreras. A esto se suma la asesoría experta 24/7 del número único nacional #678 que acompaña al paciente en todo momento, también somos pioneros en IA con Alina nuestro Bot conversacional y transaccional.

Esto nos permite algo clave: adaptarnos a cómo el paciente necesita acceder a la salud, no obligarlo a adaptarse a un canal específico. Puede iniciar en digital, continuar en una tienda física o resolver todo con asesoría remota.

¿Cuáles son los principales retos logísticos que deben enfrentar para garantizar que lleguen los medicamentos a las regiones más apartadas?

J.F.S.: Definitivamente la infraestructura y el orden público, pero lo hemos sabido sortear. Colombia es un país resiliente que no se frena. Nuestros puntos de venta tienen inventarios a más de 45 días para cubrir la demanda, a pesar de las adversidades, evitando que haya desabastecimiento de los productos principales.

¿En qué nuevos proyectos o iniciativas trabaja hoy Unidrogas?

J.F.S.: Desde el año pasado estamos concentrados en fortalecer los procesos internos. Estamos implementando algoritmos muy avanzados para el abastecimiento de nuestros puntos de venta y bodegas. En Barranquilla, por ejemplo, estamos instalando un auto store en nuestro Centro de Distribución (CEDI), con robots de picking (preparación de pedidos) como los de Amazon.

¿Hacia dónde se proyecta la empresa en los próximos diez años?

J.F.S.: En el año 2006 teníamos 40 puntos de venta, hoy estamos alrededor de los 1.000 y nos seguiremos consolidando, seguiremos fortaleciendo droguería Alemana, Droguería Inglesa y tudrogueríavirtual hasta lograr ser el ecosistema de farmacias número 1 del país.

*Contenido elaborado con el apoyo de Unidrogas