MinSalud desmiente que haya desabastecimiento de medicamentos para la salud mental en el país

Desde la grave denuncia de la Asociación Colombiana de Psiquiatría el pasado 20 de marzo sobre la escasez significativa de medicamentos esenciales para el tratamiento de trastornos mentales en diversas regiones del país, el Ministerio de Salud y Protección Social emitió este martes, 7 de abril, un comunicado oficial en donde asegura que “no existe un desabastecimiento generalizado de estos medicamentos en el país”.

De acuerdo a lo revelado por la cartera, “medicamentos como antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, tratamientos para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y antiepilépticos registran disponibilidad en el mercado nacional”.

En Colombia hay escasez de medicamentos para la salud mental; Asociación Colombiana de Psiquiatría hace grave denuncia

El uso adecuado de medicamentos protege tu bienestar. Foto: Generada con IA (Gemini)

Ante las quejas por la falta de medicamento el ministerio asegura que se trata de fallos operativos y no a una escasez estructural. Los retrasos en entregas surgen de errores en gestión, distribución y dispensación por parte de algunos eslabones del sistema, pese a refuerzos gubernamentales.

“Los reportes de dificultades en la entrega de estos medicamentos corresponden a fallas en los procesos de gestión, distribución y dispensación por parte de algunos actores del sistema, y no a la ausencia de los productos, ni a falta de recursos, que han sido fortalecidos por este Gobierno, con el incremento de la UPC, el giro directo y el pago oportuno a las EPS”, explica el comunicado.

Escasez de medicamentos golpea la salud mental en Colombia: el MinSalud guarda silencio

En medio de la crisis, la entidad reconoció diversos riesgos puntuales en fármacos como Sulpirida 200 mg, Clomipramina 25 mg, Atomoxetina, 25, 40 y 60 mg, Clozapina 25 mg y Fenitoína 100 mg de liberación prolongada. Para estos, hay salidas inmediatas: alternativas terapéuticas o importaciones vía “vital no disponible”.

“Estos cuentan con alternativas terapéuticas o mecanismos como la importación bajo la figura de vital no disponible u otros proveedores, lo que permite garantizar la continuidad de los tratamientos”, asegura MinSalud, con un informe detallado disponible en línea.

Medicamentos Foto: https://cronicadelquindio.com/

Monitoreo a los medicamentos

Desde octubre de 2022 en el país opera el Sistema de Desabastecimientos del Invima el cual rastrea datos en tiempo real para anticipar problemas.

“El Ministerio, en articulación con el Invima, mantiene un seguimiento permanente al abastecimiento de medicamentos en el país, a través del sistema de Desabastecimientos, Medicamentos y Productos Biológicos, INVIMA”, resalta el texto oficial. Esto facilita alertas tempranas y respuestas coordinadas.

En el comunicado también hizo un llamado a las EPS las cuales cargan con la responsabilidad principal de dispensar de forma “oportuna, continua y completa” y ante obstáculos, deben suplir con equivalentes o importaciones sin demoras.

“Las Entidades Promotoras de Salud tienen la obligación de garantizar la entrega oportuna, continua y completa de los medicamentos prescritos”, recuerda el Ministerio.