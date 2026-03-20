En Colombia hay escasez de medicamentos para la salud mental; Asociación Colombiana de Psiquiatría hace grave denuncia

La Asociación Colombiana de Psiquiatría ha denunciado una escasez significativa de medicamentos esenciales para el tratamiento de trastornos mentales en diversas regiones del país. A través de un comunicado, la institución asegura que psiquiatras de diversas regiones del país reportan la falta de antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos y fármacos para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), lo que afecta la disponibilidad en farmacias y entidades promotoras de salud.

Escasez de medicamentos golpea la salud mental en Colombia: el MinSalud guarda silencio

El comunicado oficial de la ACP destaca que estos tratamientos requieren continuidad para garantizar la adherencia y alcanzar los objetivos terapéuticos. La interrupción abrupta de los psicofármacos puede derivar en recaídas, rehospitalizaciones, desarrollo de resistencias medicamentosas y mayor riesgo de conductas autolesivas, incluido el suicidio.​

Los procesos de deportación pueden agravar cuadros de ansiedad y crisis emocionales en personas vulnerables. Foto: Pinterest

Además, la entidad asegura que esta escasez de medicamentos compromete procesos terapéuticos de larga duración y genera desenlaces adversos como el empeoramiento de síntomas en pacientes con esquizofrenia, depresión mayor o ansiedad crónica.

En medio de la grave denuncia, la asociación instó a los actores involucrados, productores, distribuidores, reguladores y EPS, a implementar medidas correctivas inmediatas. “Hacemos un nuevo llamado a todos los actores involucrados en la cadena de producción, distribución y acceso a medicamentos en psiquiatría, para que se adopten las medidas necesarias que permitan superar las barreras actuales. Garantizar el acceso oportuno a estos tratamientos es fundamental para la recuperación, estabilidad y calidad de vida de muchas”, se lee en el documento.

Chapinero se la juega por la salud mental: primer foro gratuito sobre bienestar emocional

El comunicado enfatiza que el acceso oportuno a estos medicamentos es esencial para la estabilidad clínica y la calidad de vida de los pacientes. Recomienda monitoreo de síntomas y reporte de incidencias a la Superintendencia de Salud.

Los psiquiatras de la Fundación Valle del Lili consideran fundamental dialogar con las personas sobre el suicidio, ya que esto puede dar opciones de consultar y tratarse a tiempo. Foto: Foto: Istock / El País

Salud mental en Colombia

De acuerdo con la encuesta de percepción de los colombianos sobre la salud mental, su cuidado y valoración aplicada por el Ministerio de Salud, el 66,3% de los colombianos declara que en algún momento de su vida ha enfrentado algún problema de salud mental.

¿Se siente solo? Llame a estas líneas para recibir atención sobre salud mental

Este porcentaje es significativamente mayor entre las mujeres en un 69,9%. En el rango de 18 a 24 años, el 75,4% de mujeres así lo declara. Estos resultados coinciden con lo evidenciado en estudios epidemiológicos adelantados en el país en esta materia, que revelan la alta carga de enfermedad mental existente, especialmente en la población joven y en las mujeres.

https://www.semana.com/salud/articulo/la-periodista-maria-elvira-arango-reafirma-su-compromiso-con-la-salud-mental-a-traves-de-su-podcast-que-locura-seis-de-cada-diez-colombianos-han-sufrido-algun-problema-de-salud-mental/202520/

Además, UNICEF reporta que en Colombia el 44,7% de los niños y niñas sufren afectaciones en su salud mental, mientras en el mundo la cifra asciende a 168 millones.