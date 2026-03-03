Nación

¿Se siente solo? Llame a estas líneas para recibir atención sobre salud mental

Existe una línea nacional para escuchar estos casos de forma especializada; adicionalmente, cada ciudad cuenta con su propio número telefónico.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

3 de marzo de 2026, 5:34 p. m.
Líneas de atención a la salud mental en Colombia: conozca la de su ciudad.
Líneas de atención a la salud mental en Colombia: conozca la de su ciudad. Foto: Pinterest

En medio de un contexto nacional en el que la salud mental ha cobrado cada vez más atención, diversas líneas y estrategias oficiales están disponibles para ofrecer orientación y apoyo psicológico a la población en Colombia. Cifras de SaluData revelaron que para 2024 el 44.7 % de niños y adolescentes tuvieron algún tipo de ideación suicida, solo por dar un ejemplo.

Instagram activa función para padres: estas son las notificaciones que recibirán cuando sus hijos busquen contenido peligroso

Desde diferentes administraciones locales y departamentales se han reforzado canales de atención para acompañar a personas que enfrentan dificultades emocionales o situaciones de crisis. Estas rutas incluyen líneas telefónicas nacionales y estrategias municipales que ofrecen orientación gratuita a cualquier persona que lo necesite, independientemente de su lugar de residencia.

A nivel nacional, existe una línea de atención en salud mental disponible 24/7, la conocida como “Línea 106”, la cual ha tenido una buena acogida; sin embargo, no es la única opción, también existen teléfonos independientes para cada ciudad principal.

Día Mundial de la Salud Mental
La salud mental es una parte esencial del bienestar del ser humano. Foto: Getty Images

Bogotá

El Distrito Capital cuenta con un chat a través de WhatsApp en el número 3007548933, para escucha y apoyo psicológico; adicionalmente, quien busque ayuda sobre temas de estupefacientes, en la línea ‘Psicoactiva’: 01 8000 112439; finalmente, la Línea Calma 01 8000 423612, que está especializada para hombres en Bogotá, enfocada en la gestión de emociones y resolución de conflictos.

Nación

Mujer lanzó un químico a una vigilante que no la dejó colar en Transmilenio en Soacha. Fue capturada

Nación

Procuraduría realizó visita técnica a la Aeronáutica Civil por temas de infraestructura y mantenimiento en los aeropuertos

Cartagena

Murió mujer mientras entrenaba en un gimnasio SmartFit de Cartagena: esta es la historia

Bogotá

Alcalde Galán desmiente a Petro por comentario sobre nivel del embalse Chuza: “Presidente, no es cierto lo que usted dice”

Estados Unidos

¿Quién es la deportista colombiana que fue detenida por ICE en Estados Unidos?

Nación

Armada intercepta narcolancha en el Pacífico con dos toneladas de marihuana

Nación

Cuidado con su fachada: este es el detalle que debe cambiar para evitar ser procesado

Confidenciales

En 2025 se reportaron más de 101.000 casos de violencia intrafamiliar en el país, denuncia Gloria Díaz; propone impulsar ley de salud mental

Empresas

Despido silencioso: las señales que alertan a los trabajadores en Colombia

Gente

Presentadora de ‘Buen día, Colombia’ habló de problemas que afronta y de por qué llegó al psiquiatra: “Ansiedad, angustia, zozobra”

Medellín

Es una de las ciudades con más canales de atención. Primero, la atención a través de la Línea Amiga Saludable (604) 444 4448; luego, la oferta de servicios de urgencias con el Código Dorado. A esto se suman los más de 80 ‘Escuchaderos’ en comunas y estaciones del metro y apoyo psicológico telefónico para crisis emocionales.

Cali

En la ciudad de Cali, la Línea 106 continúa funcionando como un centro de acompañamiento en salud mental para los ciudadanos, brindando apoyo y escucha activa a más de 13.000 personas en el año 2025, según cifras de la Alcaldía. Pero también puede comunicarse a la línea 3153002003.

Barranquilla

La ‘Arenosa’ cuenta con los siguientes canales para el acompañamiento a la salud mental: la línea WhatsApp #CHATLemos (3188044000) y la Unidad Móvil de Salud Mental que recorre barrios y colegios.

EE.UU.
Ciudades como Medellín o Barranquilla cuentan con canales de atención presenciales de forma gratuita. Foto: Getty Images

Otras ciudades

Manizales: el celular 320 5620 449, activo 24/7 para emergencias. Además, la Alcaldía ofrece “Centros de Escucha” gratuitos en los barrios La Palma, San José, Cervantes y Bosques del Norte, sin necesidad de seguridad social.

Cartagena: Línea “Hablemos” (Bolívar): 318 312 456. Disponible 24/7 para apoyo psicológico, crisis, ansiedad y depresión.

Villavicencio: la atención en salud mental está disponible 24/7 a través de la Línea Amiga del Meta (#775 o 312 575 1235/1135) y la línea “Estamos Contigo” (01 8000 931 035), ofreciendo apoyo psicológico gratuito. También existen centros de escucha presenciales (Unicentro, Terminal, Cruz Roja).

Estos recursos, respaldados por entidades como las secretarías de salud locales y el Ministerio de Salud y Protección Social, buscan garantizar que las personas que enfrenten estrés, ansiedad, situaciones de crisis o dificultades emocionales puedan acceder rápidamente a apoyo profesional o acompañamiento, sin importar su ubicación en Colombia.

Más de Nación

La ampliación de la troncal de TransMilenio sobre la Autopista Sur, que beneficiará directamente a Soacha, registra un 66,64% de avance al 14 de noviembre de 2025.

Caos en la Autopista Sur: nueva obra genera retrasos en la vía Girardot-Bogotá

TransMilenio se pronunció por este hecho.

Mujer lanzó un químico a una vigilante que no la dejó colar en Transmilenio en Soacha. Fue capturada

La Procuraduría realizó una visita técnica en la Aerocivil.

Procuraduría realizó visita técnica a la Aeronáutica Civil por temas de infraestructura y mantenimiento en los aeropuertos

Muere mujer mientras hacía ejercicio en Cartagena.

Murió mujer mientras entrenaba en un gimnasio SmartFit de Cartagena: esta es la historia

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, y el presidente Gustavo Petro.

Alcalde Galán desmiente a Petro por comentario sobre nivel del embalse Chuza: “Presidente, no es cierto lo que usted dice”

La deportista colombiana Nicolth Hernandez-Lucero fue detenida por el ICE - Instagram (@Nicolth_Lucero)

¿Quién es la deportista colombiana que fue detenida por ICE en Estados Unidos?

La imagen de la narcolancha fue publicada por el ministro de Defensa Pedro Sánchez.

Armada intercepta narcolancha en el Pacífico con dos toneladas de marihuana

El detalle cuida la vida de los ciudadanos.

Cuidado con su fachada: este es el detalle que debe cambiar para evitar ser procesado

Reportan tormenta eléctrica sobre Medellín.

Un fuerte aguacero con vientos extremos y tormenta eléctrica cae este martes sobre Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá

Noticias Destacadas