¿Se siente solo? Llame a estas líneas para recibir atención sobre salud mental

En medio de un contexto nacional en el que la salud mental ha cobrado cada vez más atención, diversas líneas y estrategias oficiales están disponibles para ofrecer orientación y apoyo psicológico a la población en Colombia. Cifras de SaluData revelaron que para 2024 el 44.7 % de niños y adolescentes tuvieron algún tipo de ideación suicida, solo por dar un ejemplo.

Desde diferentes administraciones locales y departamentales se han reforzado canales de atención para acompañar a personas que enfrentan dificultades emocionales o situaciones de crisis. Estas rutas incluyen líneas telefónicas nacionales y estrategias municipales que ofrecen orientación gratuita a cualquier persona que lo necesite, independientemente de su lugar de residencia.

A nivel nacional, existe una línea de atención en salud mental disponible 24/7, la conocida como “Línea 106”, la cual ha tenido una buena acogida; sin embargo, no es la única opción, también existen teléfonos independientes para cada ciudad principal.

La salud mental es una parte esencial del bienestar del ser humano. Foto: Getty Images

Bogotá

El Distrito Capital cuenta con un chat a través de WhatsApp en el número 3007548933, para escucha y apoyo psicológico; adicionalmente, quien busque ayuda sobre temas de estupefacientes, en la línea ‘Psicoactiva’: 01 8000 112439; finalmente, la Línea Calma 01 8000 423612, que está especializada para hombres en Bogotá, enfocada en la gestión de emociones y resolución de conflictos.

Medellín

Es una de las ciudades con más canales de atención. Primero, la atención a través de la Línea Amiga Saludable (604) 444 4448; luego, la oferta de servicios de urgencias con el Código Dorado. A esto se suman los más de 80 ‘Escuchaderos’ en comunas y estaciones del metro y apoyo psicológico telefónico para crisis emocionales.

Cali

En la ciudad de Cali, la Línea 106 continúa funcionando como un centro de acompañamiento en salud mental para los ciudadanos, brindando apoyo y escucha activa a más de 13.000 personas en el año 2025, según cifras de la Alcaldía. Pero también puede comunicarse a la línea 3153002003.

Barranquilla

La ‘Arenosa’ cuenta con los siguientes canales para el acompañamiento a la salud mental: la línea WhatsApp #CHATLemos (3188044000) y la Unidad Móvil de Salud Mental que recorre barrios y colegios.

Ciudades como Medellín o Barranquilla cuentan con canales de atención presenciales de forma gratuita. Foto: Getty Images

Otras ciudades

Manizales: el celular 320 5620 449, activo 24/7 para emergencias. Además, la Alcaldía ofrece “Centros de Escucha” gratuitos en los barrios La Palma, San José, Cervantes y Bosques del Norte, sin necesidad de seguridad social.

Cartagena: Línea “Hablemos” (Bolívar): 318 312 456. Disponible 24/7 para apoyo psicológico, crisis, ansiedad y depresión.

Villavicencio: la atención en salud mental está disponible 24/7 a través de la Línea Amiga del Meta (#775 o 312 575 1235/1135) y la línea “Estamos Contigo” (01 8000 931 035), ofreciendo apoyo psicológico gratuito. También existen centros de escucha presenciales (Unicentro, Terminal, Cruz Roja).

Estos recursos, respaldados por entidades como las secretarías de salud locales y el Ministerio de Salud y Protección Social, buscan garantizar que las personas que enfrenten estrés, ansiedad, situaciones de crisis o dificultades emocionales puedan acceder rápidamente a apoyo profesional o acompañamiento, sin importar su ubicación en Colombia.