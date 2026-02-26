Tecnología

Instagram activa función para padres: estas son las notificaciones que recibirán cuando sus hijos busquen contenido peligroso

Los avisos llegarán únicamente a padres o tutores que estén suscritos a la función de supervisión, mediante correo electrónico, SMS o mensajes de WhatsApp.

Redacción Tecnología
26 de febrero de 2026, 8:01 p. m.
Instagram enviará notificaciones a los padres cuando detecte que un adolescente busca términos sensibles.
Instagram enviará notificaciones a los padres cuando detecte que un adolescente busca términos sensibles. Foto: Getty Images

Instagram ha anunciado que comenzará a enviar notificaciones de alerta a los padres cuando detecte que sus hijos buscan de forma reiterada, en un corto periodo de tiempo, términos relacionados con el suicidio o la autolesión. Esta función, que forma parte de las herramientas de supervisión parental, también se ampliará próximamente a ciertas conversaciones con ‘chatbots’ de inteligencia artificial.

La plataforma, propiedad de Meta, ya bloquea las búsquedas vinculadas a contenido sobre suicidio o autolesiones cuando se realizan desde cuentas de adolescentes. En lugar de mostrar resultados, redirige a los menores hacia recursos especializados y líneas de ayuda profesional con el fin de ofrecer apoyo oportuno.

Niños con control parental de móvil duermen y estudian mejor.
La medida forma parte de las herramientas de supervisión parental. Foto: Getty Images/iStockphoto

Ahora, la red social sumará una nueva herramienta orientada a los padres o tutores de cuentas de adolescentes, con el objetivo de brindarles información que les permita acompañar y respaldar a sus hijos si atraviesan una situación delicada. Según explicó la compañía en un comunicado, las notificaciones se enviarán cuando se identifique que el menor ha buscado de manera insistente términos asociados al suicidio o la autolesión en un lapso breve.

App Store exigirá verificación de edad para descargar aplicaciones para adultos: estos son los países donde aplicará la medida

Aunque recibir una alerta de este tipo puede resultar angustiante, la empresa subrayó que el propósito es facilitar recursos y orientación para que los adultos puedan abordar conversaciones sensibles y ofrecer apoyo adecuado.

Las alertas se activarán cuando el sistema detecte frases que promuevan el suicidio o la autolesión, o que sugieran que el adolescente desea hacerse daño. En esos casos, los avisos llegarán a los padres que estén suscritos a la supervisión de la cuenta, a través de correo electrónico, SMS o mensajes de WhatsApp. Al abrir la notificación, se mostrará un mensaje en pantalla completa que explicará la situación y ofrecerá recomendaciones de expertos para manejar este tipo de escenarios.

Instagram también introduce otras novedades en los mensajes directos.
Las nuevas alertas se activarán cuando el sistema identifique frases que sugieran intención de hacerse daño. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La implementación comenzará la próxima semana en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá, y se extenderá a otras regiones hacia finales de año.

Además, Instagram adelantó que lanzará alertas parentales similares para “ciertas experiencias con IA” a finales de este año. En estos casos, se notificará a los padres si un adolescente intenta mantener conversaciones relacionadas con el suicidio o la autolesión con Meta AI. No obstante, la compañía aseguró que su ‘chatbot’ ya está entrenado para responder de manera segura ante este tipo de interacciones.

*Con información de Europa Press

