Tecnología

App Store exigirá verificación de edad para descargar aplicaciones para adultos: estos son los países donde aplicará la medida

La actualización responde a leyes que exigen mayor control sobre el acceso de menores a contenidos digitales y que obligan a las tiendas de aplicaciones a verificar la edad de los usuarios.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
25 de febrero de 2026, 11:40 a. m.
Apple refuerza el control de edad en App Store ante presión legislativa.
Apple refuerza el control de edad en App Store ante presión legislativa. Foto: Getty Images

Apple ha actualizado las herramientas de verificación de edad para los desarrolladores en su tienda de aplicaciones, App Store. La compañía ha puesto a su disposición la API de rango de edad declarado en versión beta, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias en regiones como Estados Unidos, Brasil, Australia y Singapur, donde además comenzará a bloquear la descarga de aplicaciones clasificadas para mayores de 18 años.

En un contexto marcado por la inminente entrada en vigor de legislaciones que promueven el uso de sistemas de verificación de edad para reforzar la protección de los menores en línea y en dispositivos móviles, la compañía dirigida por Tim Cook anunció en febrero del año pasado esta nueva API.

La herramienta está diseñada para ofrecer a los desarrolladores un método seguro para solicitar información sobre la edad de los usuarios. De esta forma, pueden comprobar si quienes desean utilizar sus aplicaciones son menores de edad y determinar si el contenido es apropiado para ellos.

Se trata de un sistema que prioriza la privacidad, ya que solo permite compartir el rango de edad del menor cuando existe consentimiento previo de los padres, y puede desactivarse en cualquier momento. Además, el proceso evita el uso de métodos más invasivos, como la verificación mediante documentos oficiales de identidad.

Vehículos

¿Son seguras las aplicaciones de transporte? Los trucos secretos que puede activar para salvarse del ‘paseo millonario’

Tecnología

Si su celular funciona con lentitud, con este sencillo truco podrá liberar memoria en segundos sin eliminar sus fotos

Tecnología

Si usted acostumbra cargar el celular antes de salir de casa, preste atención a este detalle clave para no destrozar la batería

Tecnología

El método científico para detectar celulares manipulados de forma remota y prevenir el espionaje

Tecnología

¿El fin de las duchas clásicas? El invento que podría cambiar la forma de bañarse en minutos y sin esfuerzo

Tecnología

Científicos planean ejecutar arriesgada maniobra que podría cambiar la historia 3I/ATLAS: una nave espacial busca ‘cazarlo’

Tecnología

Astrónomos descubren una nueva supertierra a 91 años luz: una innovadora herramienta permitió confirmar la existencia del planeta

Tecnología

La mensajería entre iPhone y Android da un paso clave en seguridad: así funcionará el cifrado de extremo a extremo

Tecnología

iOS 27 llega con mejoras de rendimiento y eliminación de errores en iPhone: estas son todas las novedades que trae Apple

Tecnología

YouTube llega al Apple Vision Pro para ver videos en 3D: conozca todas las novedades del lanzamiento

Apple TestFlightes una aplicación que permite lanzar versiones beta para los sistemas iOS.
Apple actualizó sus herramientas de verificación de edad. Foto: NurPhoto via Getty Images

Ahora, la API de rango de edad declarado ya está disponible en versión beta para pruebas en iOS, iPadOS y macOS. Según explicó Apple en su blog para desarrolladores, la actualización responde a los requisitos legales vigentes o próximos a entrar en vigor en distintos países, entre ellos Estados Unidos, Brasil, Australia y Singapur.

La mensajería entre iPhone y Android da un paso clave en seguridad: así funcionará el cifrado de extremo a extremo

La tecnológica también ha incorporado nuevas señales dentro de la API que informarán a los desarrolladores si en determinadas regiones se aplican requisitos regulatorios relacionados con la edad. En esos casos, los usuarios deberán compartir su rango de edad para poder acceder al servicio.

Asimismo, la API especificará cuándo es necesario contar con el permiso de un padre o tutor para llevar a cabo actualizaciones importantes en una aplicación utilizada por un menor. Por su parte, los desarrolladores podrán notificar estas actualizaciones a los adultos mediante la nueva función denominada ‘Acción de Actualización Importante’, también disponible en versión beta. Para ello, deberán cumplir las ‘Pautas de Interfaz Humana’ y ofrecer una descripción clara de los cambios introducidos.

Bloqueo de descargas para mayores de 18 años

En esta misma línea, Apple anunció que impedirá la descarga de aplicaciones clasificadas para mayores de 18 años en regiones como Australia, Brasil y Singapur si el usuario no ha confirmado previamente su mayoría de edad mediante “métodos razonables”.

La propia App Store realizará esta comprobación de forma automática a través de la API de rango de edad declarado. No obstante, la empresa subrayó que los desarrolladores podrían estar sujetos a obligaciones adicionales e independientes para verificar la edad de sus usuarios, más allá de las herramientas proporcionadas por la tienda.

El fallo ha sido registrado en fotos tomadas desde otro móvil, pues no aparece en la imagen del propio iPhone.
La actualización responde a leyes que exigen mayor control sobre el acceso de menores a contenidos digitales. Foto: Anadolu via Getty Images

En el caso específico de Brasil, Apple precisó que las aplicaciones que incluyan cajas de botín serán clasificadas automáticamente como aptas solo para mayores de 18 años.

Estas medidas se enmarcan en la aprobación de nuevas normativas, como el proyecto de ley SB 2420 aprobado por el Congreso estatal de Texas, en Estados Unidos, que obliga a las compañías propietarias de tiendas de aplicaciones, como Apple o Google, a verificar la edad de los usuarios. A ello se suma la Ley de Responsabilidad de las Tiendas de Aplicaciones de Utah, entre otras iniciativas similares.

Pese a estos avances, Apple ha reiterado en ocasiones anteriores su desacuerdo con la tendencia de atribuir exclusivamente a las tiendas de aplicaciones la responsabilidad de la verificación de edad. Aunque comparte el objetivo de reforzar la seguridad infantil en línea, la compañía ha advertido que ciertas exigencias legislativas podrían poner en riesgo la privacidad de todos los usuarios.

*Con información de Europa Press.

Más de Tecnología

Conductores de aplicaciones de transporte se verían afectados por proyecto radicado por el Gobierno.

¿Son seguras las aplicaciones de transporte? Los trucos secretos que puede activar para salvarse del ‘paseo millonario’

Debido al uso constante, la información se acumula rápidamente y no resulta extraño que aparezca el aviso de memoria llena en momentos clave.

Si su celular funciona con lentitud, con este sencillo truco podrá liberar memoria en segundos sin eliminar sus fotos

No es necesario esperar a que la batería llegue al 0 % para volver a cargar el celular.

Si usted acostumbra cargar el celular antes de salir de casa, preste atención a este detalle clave para no destrozar la batería

-

El método científico para detectar celulares manipulados de forma remota y prevenir el espionaje

Se trata de un sistema automatizado capaz de lavar y secar el cuerpo humano en unos 15 minutos sin intervención directa.

¿El fin de las duchas clásicas? El invento que podría cambiar la forma de bañarse en minutos y sin esfuerzo

Investigadores han planteado una ambiciosa misión para interceptar 3I/ATLAS en el futuro.

Científicos planean ejecutar arriesgada maniobra que podría cambiar la historia 3I/ATLAS: una nave espacial busca ‘cazarlo’

El nuevo planeta es el más externo de los tres y pertenece a una categoría poco frecuente.

Astrónomos descubren una nueva supertierra a 91 años luz: una innovadora herramienta permitió confirmar la existencia del planeta

Starlink es un servicio de internet satelital que está disponible en varios países.

Ya puede acceder al internet satelital Starlink: los requisitos que debe cumplir si quiere tener una conexión veloz y estable

La mala señal puede ser un problema cuando se requiere hacer una llamada telefónica.

Llamar a un contacto que lo bloqueó: el truco que puede aplicar en su celular para intentar comunicarse con un número restringido

Noticias Destacadas