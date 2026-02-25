App Store exigirá verificación de edad para descargar aplicaciones para adultos: estos son los países donde aplicará la medida

Apple ha actualizado las herramientas de verificación de edad para los desarrolladores en su tienda de aplicaciones, App Store. La compañía ha puesto a su disposición la API de rango de edad declarado en versión beta, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias en regiones como Estados Unidos, Brasil, Australia y Singapur, donde además comenzará a bloquear la descarga de aplicaciones clasificadas para mayores de 18 años.

En un contexto marcado por la inminente entrada en vigor de legislaciones que promueven el uso de sistemas de verificación de edad para reforzar la protección de los menores en línea y en dispositivos móviles, la compañía dirigida por Tim Cook anunció en febrero del año pasado esta nueva API.

La herramienta está diseñada para ofrecer a los desarrolladores un método seguro para solicitar información sobre la edad de los usuarios. De esta forma, pueden comprobar si quienes desean utilizar sus aplicaciones son menores de edad y determinar si el contenido es apropiado para ellos.

Se trata de un sistema que prioriza la privacidad, ya que solo permite compartir el rango de edad del menor cuando existe consentimiento previo de los padres, y puede desactivarse en cualquier momento. Además, el proceso evita el uso de métodos más invasivos, como la verificación mediante documentos oficiales de identidad.

Apple actualizó sus herramientas de verificación de edad. Foto: NurPhoto via Getty Images

Ahora, la API de rango de edad declarado ya está disponible en versión beta para pruebas en iOS, iPadOS y macOS. Según explicó Apple en su blog para desarrolladores, la actualización responde a los requisitos legales vigentes o próximos a entrar en vigor en distintos países, entre ellos Estados Unidos, Brasil, Australia y Singapur.

La tecnológica también ha incorporado nuevas señales dentro de la API que informarán a los desarrolladores si en determinadas regiones se aplican requisitos regulatorios relacionados con la edad. En esos casos, los usuarios deberán compartir su rango de edad para poder acceder al servicio.

Asimismo, la API especificará cuándo es necesario contar con el permiso de un padre o tutor para llevar a cabo actualizaciones importantes en una aplicación utilizada por un menor. Por su parte, los desarrolladores podrán notificar estas actualizaciones a los adultos mediante la nueva función denominada ‘Acción de Actualización Importante’, también disponible en versión beta. Para ello, deberán cumplir las ‘Pautas de Interfaz Humana’ y ofrecer una descripción clara de los cambios introducidos.

Bloqueo de descargas para mayores de 18 años

En esta misma línea, Apple anunció que impedirá la descarga de aplicaciones clasificadas para mayores de 18 años en regiones como Australia, Brasil y Singapur si el usuario no ha confirmado previamente su mayoría de edad mediante “métodos razonables”.

La propia App Store realizará esta comprobación de forma automática a través de la API de rango de edad declarado. No obstante, la empresa subrayó que los desarrolladores podrían estar sujetos a obligaciones adicionales e independientes para verificar la edad de sus usuarios, más allá de las herramientas proporcionadas por la tienda.

La actualización responde a leyes que exigen mayor control sobre el acceso de menores a contenidos digitales. Foto: Anadolu via Getty Images

En el caso específico de Brasil, Apple precisó que las aplicaciones que incluyan cajas de botín serán clasificadas automáticamente como aptas solo para mayores de 18 años.

Estas medidas se enmarcan en la aprobación de nuevas normativas, como el proyecto de ley SB 2420 aprobado por el Congreso estatal de Texas, en Estados Unidos, que obliga a las compañías propietarias de tiendas de aplicaciones, como Apple o Google, a verificar la edad de los usuarios. A ello se suma la Ley de Responsabilidad de las Tiendas de Aplicaciones de Utah, entre otras iniciativas similares.

Pese a estos avances, Apple ha reiterado en ocasiones anteriores su desacuerdo con la tendencia de atribuir exclusivamente a las tiendas de aplicaciones la responsabilidad de la verificación de edad. Aunque comparte el objetivo de reforzar la seguridad infantil en línea, la compañía ha advertido que ciertas exigencias legislativas podrían poner en riesgo la privacidad de todos los usuarios.

*Con información de Europa Press.