Así es la nueva Xoom 125 de Hero, una scooter automática con conectividad avanzada y tecnología integrada

La marca Hero presentó en Cartagena su nueva motocicleta automática Xoom 125, un modelo que llega al mercado colombiano con una propuesta enfocada en la movilidad urbana y que incorpora diferentes elementos tecnológicos y de conectividad. La motocicleta ya se encuentra disponible en los puntos de venta de la marca en el país.

La Xoom 125 pertenece al segmento de scooters, una categoría que ha ganado participación dentro del mercado colombiano gracias a su facilidad de conducción y practicidad para los desplazamientos diarios.

Durante la presentación de la nueva moto, David Aponte, director de marketing de Hero, explicó que este modelo responde a las necesidades de quienes buscan una motocicleta automática con diferentes herramientas tecnológicas.

La Xoom 125 viene con un motor de 125 centímetros cúbicos, una configuración que ofrece un desempeño superior dentro de su categoría. Además, incorpora un sistema de iluminación LED diseñado para mejorar la visibilidad durante la conducción.

Otro de los elementos incluidos es la conectividad Bluetooth, que permite la vinculación con dispositivos móviles. A esto se suma un tablero digital que facilita el acceso a la información de conducción y al estado general del vehículo.

En materia de seguridad y estabilidad, la motocicleta está equipada con rines de 14 pulgadas. Asimismo, integra un sistema de freno de disco en la rueda delantera y freno de tambor en la parte trasera.

Aponte indicó que el crecimiento del segmento de scooters en Colombia representa una oportunidad para la marca. “La industria se está dinamizando mucho, el segmento de scooters viene creciendo a doble dígito y vemos una oportunidad muy grande para construir una nueva Xoom desde la marca Hero en el mercado en Colombia”, afirmó.

La motocicleta se encuentra disponible en los más de 300 puntos de venta de la marca en el país. Su precio de lanzamiento es de $7.990.000 y puede adquirirse en colores amarillo, rojo y negro.

Con este modelo, Hero busca fortalecer su presencia en el segmento de motocicletas automáticas. “Es un nuevo concepto donde queremos colocar nuestras motos de moda. La invitación es para que se sumen a esta generación que se está moviendo en automático y causando furor en todo Colombia”, expresó Erika Charry, gerente de mercadeo.

Quienes estén pensando en adquirir una moto automática deben evaluar aspectos como:

Uso principal: urbano, intermunicipal o mixto.

urbano, intermunicipal o mixto. Cilindraje: para recorridos urbanos, basta con 110-150 cc; para carretera, se recomienda 300 cc en adelante.

para recorridos urbanos, basta con 110-150 cc; para carretera, se recomienda 300 cc en adelante. Presupuesto de mantenimiento: considerar el cambio periódico de la correa del CVT y otros elementos electrónicos.

considerar el cambio periódico de la correa del CVT y otros elementos electrónicos. Comodidad y ergonomía: muchas automáticas tienen una posición más relajada de manejo.