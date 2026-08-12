Spotify cambia sus reglas: así funcionará la nueva herramienta que identificará a los artistas creados con IA

Spotify ha anunciado una nueva etiqueta denominada ‘AI Persona’ para identificar a los artistas cuya identidad haya sido generada mediante inteligencia artificial (IA). Además, la plataforma excluirá de forma predeterminada su música de las recomendaciones editoriales y algorítmicas.

Hasta ahora, para diferenciar a los artistas reales del contenido producido con IA, la plataforma de ‘streaming’ cuenta con insignias de verificación que señalan que un perfil representa a una persona real y que su contenido cumple con los criterios de autenticidad y confianza establecidos por el servicio.

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Ahora, Spotify amplía estas herramientas de transparencia con la etiqueta ‘AI Persona’, que se asignará a los perfiles cuya identidad haya sido creada con inteligencia artificial.

“Los oyentes nos han dejado claro que no les gusta encontrarse con un perfil de artista que parece una persona real y descubrir después que esa identidad, en realidad, es generada por IA”, explicó la compañía en un comunicado publicado en su sitio web.

La nueva etiqueta comenzará a implementarse a mediados de septiembre y podrá aparecer en los perfiles de los artistas, las listas de reproducción y los resultados de búsqueda.

En una primera etapa, Spotify aplicará la medida a artistas creados con IA que hayan alcanzado determinados niveles de audiencia, con el objetivo de que la herramienta abarque a la mayoría de los perfiles de este tipo que consultan los usuarios.

Además, la plataforma no incluirá por defecto la música de las ‘AI Personas’ en sus recomendaciones editoriales ni algorítmicas. De esta manera, este contenido tendrá una menor presencia en las sugerencias personalizadas que reciben los oyentes.

“La programación de Spotify está centrada en dar visibilidad a la música de artistas auténticos que están construyendo una trayectoria profesional en la industria musical”, señaló la compañía al anunciar la nueva función.

Spotify pretende evitar que los usuarios crean que están escuchando a un artista real. Foto: Getty Images

Para obtener la etiqueta, la persona responsable del perfil podrá informar previamente que se trata de una identidad creada con IA. Sin embargo, Spotify también revisará aquellos perfiles cuya identidad pública presente características que sugieran que ha sido generada mediante inteligencia artificial.

La información asociada a la etiqueta permitirá conocer cómo se determinó su aplicación: indicará si fue el responsable del perfil quien declaró de manera transparente que se trata de una ‘AI Persona’ o si Spotify realizó una revisión y llegó a esa conclusión. Los usuarios también podrán presentar una apelación si consideran que la clasificación es incorrecta.

En los próximos meses, además, Spotify permitirá que los propios usuarios reporten perfiles que consideren que corresponden a ‘AI Personas’.

‘AI Persona’ podrá visualizarse en los perfiles de los artistas, las listas de reproducción y los resultados de búsqueda. Foto: NurPhoto via Getty Images

Con esta medida, la compañía busca ofrecer mayor transparencia sobre la procedencia de los artistas y permitir que los oyentes sepan cuándo están frente a una identidad creada artificialmente. Uno de los ejemplos mencionados es The Velvet Sundown, grupo que actualmente supera los 117.000 oyentes mensuales y que se identifica públicamente como una creación basada en IA.

La nueva herramienta se suma a otras funciones implementadas por Spotify para ofrecer información sobre el origen y la producción de la música, entre ellas los Créditos de IA, SongDNA, Detalles del artista y las herramientas de protección de perfiles.

*Con información de Europa Press