Eclipse del 12 de agosto, ¿la Tierra perderá la gravedad durante siete segundos? Esto dice la NASA

En redes sociales se ha viralizado una teoría que asegura que, durante el eclipse solar total de este miércoles 12 de agosto, la Tierra experimentará una supuesta pérdida temporal de la gravedad durante siete segundos. Aunque la afirmación también hace referencia a un supuesto programa denominado Project Anchor, lo cierto es que no existe respaldo científico que confirme este fenómeno ni evidencia de que dicho proyecto corresponda a una iniciativa oficial de la NASA.

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La agencia espacial estadounidense aclaró que un eclipse solar no puede provocar la desaparición temporal de la gravedad terrestre. La fuerza gravitatoria de la Tierra depende principalmente de su masa y no deja de actuar porque la Luna se ubique entre el planeta y el Sol. Aunque durante un eclipse pueden producirse cambios temporales en la iluminación, la temperatura y otros fenómenos atmosféricos, estos no significan que la gravedad terrestre desaparezca durante unos segundos.

Este 12 de agosto ocurrirá un eclipse solar total, fenómeno astronómico que ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol y bloquea por completo la luz solar para las personas que se encuentran dentro de la franja de totalidad. Durante este evento, el cielo puede oscurecerse temporalmente en las zonas donde la alineación entre los tres cuerpos celestes permite observar el eclipse de manera completa.

Durante un eclipse total de Sol, la temperatura puede descender varios grados de manera repentina. Foto: Getty Images

Además, según información de la NASA, la trayectoria de la totalidad pasará por Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y una pequeña parte de Portugal. Asimismo, en distintas regiones de Europa, África y Norteamérica, el fenómeno podrá apreciarse de forma parcial. Para la mayoría de los lugares ubicados dentro de la franja de totalidad, el momento en que el Sol permanecerá completamente cubierto durará menos de dos minutos y medio.

¿La Tierra perderá la gravedad?

La alineación del Sol, la Luna y la Tierra durante un eclipse solar sí produce efectos gravitacionales que han sido ampliamente estudiados por la ciencia. Uno de los principales está relacionado con las mareas, debido a la interacción gravitatoria entre estos cuerpos celestes. Sin embargo, estos efectos no significan que la gravedad de la Tierra disminuya o desaparezca temporalmente durante el fenómeno.

Publicaciones en redes sociales instalaron la idea de un evento inédito que pondría en jaque la vida cotidiana. Foto: Getty Images

La teoría que circula en redes sociales también vincula el eclipse con las llamadas ondas gravitacionales, pero ambos fenómenos no deben confundirse. Las ondas gravitacionales son perturbaciones del espacio-tiempo producidas por eventos cósmicos extremadamente energéticos y, cuando alcanzan la Tierra, sus efectos son diminutos. Por esta razón, no tienen la capacidad de apagar la gravedad del planeta ni de provocar que las personas u objetos se eleven del suelo.

En cuanto al supuesto Project Anchor, algunas publicaciones lo presentan como un supuesto programa de emergencia creado para enfrentar los efectos del eclipse. Sin embargo, no existe documentación oficial que permita relacionarlo con la NASA ni evidencia científica que respalde su existencia como un proyecto destinado a controlar o prevenir una supuesta pérdida de gravedad.

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De esta manera, mientras millones de personas podrán observar uno de los acontecimientos astronómicos más llamativos del año, no existe evidencia científica de que la Tierra vaya a perder su gravedad durante el eclipse. Para disfrutar del fenómeno de manera segura, la NASA recomienda utilizar protección ocular adecuada y evitar mirar directamente al Sol sin los elementos diseñados para la observación solar.