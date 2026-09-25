Nasa anunció un fenómeno lunar que ocurrirá este último sábado de septiembre: “Miren hacia arriba”

La Luna será protagonista de una de las escenas astronómicas destacadas de septiembre. Este sábado 26, la llamada Luna de la Cosecha aparecerá en el cielo y tendrá cerca a Saturno, mientras que Neptuno también formará parte de la escena.

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La NASA incluyó este evento entre sus recomendaciones para observar el cielo durante el mes. En su guía, la agencia señala que “el 26 de septiembre, la luna de la cosecha cobrará protagonismo al salir por el este poco después del atardecer”. Además, agrega una invitación directa: “No estará sola. Saturno se verá cerca, y un tenue Neptuno completará un amplio triángulo en el cielo”.

Una luna llena con un nombre particular

La Luna alcanzará su fase llena el 26 de septiembre y recibirá el nombre de Luna de la Cosecha por su cercanía con el equinoccio de septiembre en el hemisferio norte.

Según Star Walk, alrededor del equinoccio la Luna presenta un particular patrón de salida: en lugar de aparecer cada noche mucho más tarde, sale solo un poco después de cada atardecer. Esto ocurre porque su recorrido forma un ángulo pequeño con el horizonte oriental.

El resultado es que durante varias noches consecutivas hay luz lunar poco después de la puesta del sol. Antes de que existiera la iluminación artificial, esas tardes con luz adicional daban a los agricultores más tiempo para recoger sus cosechas. De ahí proviene el nombre de Luna de la Cosecha, explica Star Walk.

La Luna de la Cosecha conserva un nombre ligado a las jornadas de los antiguos agricultores. Foto: Getty Images

En 2026, el equinoccio ocurrió el 23 de septiembre, por lo que la Luna llena del día 26 recibe esta denominación. La NASA resumió la invitación a observar este fenómeno con un mensaje directo: “Tómate un momento para mirar hacia arriba y disfrutar de la vista”.

Saturno aparecerá cerca de la Luna

Aunque los tres cuerpos aparecerán en una zona cercana del cielo, no todos podrán observarse de la misma manera.

El encuentro con Saturno será otro de los atractivos de la jornada. La NASA explica que cuando la Luna de la Cosecha salga por el este poco después de la puesta del Sol, el planeta “aparecerá cerca”.

Saturno será visible cerca de la Luna de la Cosecha tras la puesta del Sol. Foto: Getty Images

Star Walk también ubica a la Luna en la constelación de Piscis durante este evento y destaca que estará cerca de Saturno y Neptuno.

La luna podría adquirir tonos amarillos o naranjas

Otro detalle puede llamar la atención durante la observación. Según Star Walk, cuando una luna llena está próxima al horizonte, su luz atraviesa una mayor cantidad de atmósfera, lo que puede hacer que el disco se perciba con tonalidades amarillas o anaranjadas.

La posibilidad de observar el fenómeno dependerá también de las condiciones meteorológicas, especialmente de la presencia de nubes en el cielo durante la jornada.