Lo nuevo de YouTube cambiaría la forma de encontrar contenido: estas son las herramientas con IA que llegan a la plataforma

En un entorno donde las plataformas digitales compiten por captar la atención de millones de personas, YouTube ha conseguido mantenerse como uno de los servicios más influyentes de internet. Su evolución constante, marcada por nuevas herramientas y formatos, le ha permitido adaptarse a los cambios en la forma en que las personas consumen contenido.

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Desde la llegada de los videos cortos hasta la incorporación de funciones basadas en inteligencia artificial, la plataforma ha buscado mantenerse vigente en el día a día de millones de usuarios. Esa estrategia volvió a quedar en evidencia durante Made on YouTube, el evento anual en el que presentó una serie de novedades dirigidas tanto a quienes ven contenido como a quienes lo crean.

Uno de los anuncios más llamativos fue la posibilidad de personalizar aún más la página de inicio. Próximamente, los usuarios de Estados Unidos podrán acceder a pestañas dedicadas a temas como deportes, documentales, cine o creadores específicos, con el objetivo de recibir recomendaciones más acordes con sus intereses. Esta función llegará a la versión web, dispositivos móviles y televisores.

La compañía también amplió las capacidades de Ask YouTube, su herramienta de asistencia dentro de la plataforma. Con esta actualización, será posible hacer preguntas sobre productos, consultar reseñas organizadas, comparar características mediante tablas y seguir resolviendo dudas mientras se reproduce un video, lo que busca integrar de forma más fluida la experiencia de compra con el consumo de contenido.

Inteligencia artificial, compras integradas y más herramientas para crear contenido. Foto: Getty Images

Nuevas funciones para creadores

Las novedades para los creadores están centradas en agilizar la producción, mejorar la organización de los videos y reforzar la protección frente a posibles suplantaciones.

Entre las funciones más destacadas aparece una edición conversacional para Shorts y la aplicación YouTube Create, capaz de ayudar a generar un primer borrador, eliminar pausas innecesarias y mejorar el ritmo de los videos de manera automática.

La plataforma también permitirá organizar los Shorts por temporadas y episodios, mientras que YouTube Studio ofrecerá sugerencias personalizadas para crear borradores y diseñar miniaturas acordes con el estilo de cada canal.

YouTube es una plataforma de streaming que funciona a través de algoritmos. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

En materia de seguridad, anunció que llevará la detección de parecidos a dispositivos móviles e incorporará herramientas de reconocimiento de voz y rostro para alertar sobre posibles deepfakes, con el propósito de facilitar una respuesta más rápida ante este tipo de suplantaciones.

Con estas actualizaciones, la plataforma refuerza su apuesta por combinar personalización, inteligencia artificial y nuevas medidas de seguridad para responder a las necesidades de una comunidad que continúa creciendo y transformando la manera en que se consume y produce contenido digital.