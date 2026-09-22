Malas noticias para usuarios que usan Spotify gratis: inesperada decisión cambiaría la forma de escuchar música nueva

La música se convirtió en una compañera habitual para millones de personas mientras trabajan, estudian, cocinan o realizan cualquier otra actividad. Para muchos, escuchar canciones no solo hace más llevadera la rutina, sino que también ayuda a mantener la concentración o la motivación.

Spotify cambia sus reglas: así funcionará la nueva herramienta que identificará a los artistas creados con IA

En ese contexto, plataformas como Spotify han ganado un lugar destacado gracias a su amplio catálogo, que reúne artistas y géneros para prácticamente todos los gustos. Sin embargo, la experiencia dentro del servicio cambia según el tipo de cuenta que tenga cada usuario.

Mientras quienes usan la versión gratuita deben convivir con anuncios y algunas limitaciones, los suscriptores prémium acceden a beneficios como la reproducción sin interrupciones, la descarga de canciones para escucharlas sin internet y otras funciones adicionales.

Actualmente, la plataforma ofrece cuatro planes de pago —individual, estudiantes, dúo y familiar— además de la opción gratuita, que sigue siendo la puerta de entrada para buena parte de sus usuarios. La principal diferencia entre estas modalidades está en la forma de escuchar música, compartir la cuenta y ahorrar cuando varias personas viven en el mismo hogar.

Spotify prepara un cambio que marcaría una nueva diferencia entre Premium y el plan gratuito. Foto: Getty Images

Spotify prueba acceso anticipado para usuarios prémium

Ahora, la compañía comenzó a probar una función que podría marcar una diferencia importante entre quienes pagan una suscripción y quienes usan el servicio sin costo.

La novedad consiste en retrasar hasta tres días la llegada de nuevos álbumes y canciones para los usuarios del plan gratuito, mientras que los suscriptores de algunos planes prémium podrán escucharlos desde el momento del lanzamiento.

La iniciativa hace parte del programa Hear It First, desarrollado junto con Universal Music Group. Según explicó la plataforma, el contenido no quedará bloqueado de forma permanente, ya que, una vez transcurrido ese plazo, estará disponible para todos los usuarios.

Spotify cambiaría la forma de escuchar música nueva en su plan gratis. Foto: Getty Images

Por ahora, esta función solo se encuentra en fase de prueba en India y no hay confirmación de que vaya a implementarse de manera oficial en otros países. Su expansión dependerá de los resultados que obtenga durante este periodo de evaluación y de los próximos anuncios de Spotify.

En caso de que la prueba se extienda a más regiones, quienes quieran acceder a los lanzamientos anticipados tendrían que contar con una suscripción compatible, como Premium Standard, Premium Platinum o Premium para Estudiantes, que son los planes incluidos en esta prueba inicial.