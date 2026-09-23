Cómo dejar de recibir correos basura: la técnica que tiene Gmail para mantener limpia la bandeja de entrada

Durante años, el correo electrónico se ha consolidado como una herramienta clave de comunicación, especialmente en el ámbito laboral. Para millones de personas sigue siendo el canal más práctico para compartir información, documentos y archivos que requieren un manejo más formal y seguro.

Sonó el celular, contestó y nadie habló: el truco que recomiendan para dejar de recibir tantas llamadas spam en el día

Sin embargo, junto con esa utilidad aparece un problema cada vez más común: la llegada constante de correos basura que terminan saturando la bandeja de entrada de servicios como Gmail.

Promociones, supuestos premios, ofertas demasiado buenas para ser ciertas y mensajes de remitentes desconocidos hacen que revisar el correo se convierta, en muchos casos, en una tarea frustrante. Aunque Gmail filtra automáticamente una gran parte del spam, algunos mensajes consiguen superar esos controles y aparecen en la bandeja principal, lo que lleva a muchos usuarios a preguntarse por qué ocurre con tanta frecuencia.

La explicación es sencilla. Con el paso del tiempo, una dirección de correo puede terminar circulando entre empresas de mercadeo, bases de datos comerciales e incluso listas que se intercambian entre anunciantes. A esto se suma que los ciberdelincuentes utilizan esas direcciones para lanzar campañas masivas de fraude, con la esperanza de que algunas personas caigan en el engaño.

Los usuarios deben proteger sus cuentas de Gmail con contraseñas seguras. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Qué debe hacer si recibe un correo sospechoso?

Según explica Google en su sitio web, si un mensaje resulta inusual, contiene enlaces extraños o solicita información personal de forma inesperada, lo primero es no responder.

Incluso si el correo parece provenir de alguien conocido, existe la posibilidad de que su cuenta haya sido comprometida. En esos casos, Gmail recomienda utilizar la opción “Parece sospechoso”, disponible en la alerta de spam, para reportar el mensaje. El reporte se envía al equipo para que investigue la actividad, sin impedir que en el futuro lleguen correos legítimos de ese mismo contacto.

Además, es aconsejable avisarle a esa persona por otro medio, como una llamada o un mensaje de WhatsApp, para advertirle que su cuenta podría haber sido vulnerada y sugerirle que revise la seguridad de su correo.

Cómo bloquear un remitente en Gmail

Si los correos no deseados provienen siempre de la misma dirección, la plataforma permite bloquear al remitente para que sus mensajes dejen de aparecer en la bandeja principal.

Existen varias formas en las que una cuenta puede terminar recibiendo correos no deseados. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

Desde la versión para computador, el proceso es el siguiente:

Abra Gmail e ingrese al correo del remitente que desea bloquear.

Haga clic en el menú de tres puntos ubicado en la parte superior derecha del mensaje, junto al botón de responder.

Seleccione la opción “Bloquear”.

Una vez realizado este paso, los nuevos mensajes enviados desde esa dirección se enviarán automáticamente a la carpeta de spam, lo que ayuda a mantener la bandeja de entrada más organizada y reduce la exposición a posibles intentos de phishing o estafas.