Polémica por C’était ça ou mourir: acusan a una de las novelas favoritas de los grandes premios de haber sido escrita con IA

La inteligencia artificial ha vuelto a ocupar el centro del debate, esta vez por una polémica que sacude al mundo literario. La novela C’était ça ou mourir, del escritor quebequés de origen haitiano Thélyson Orélien, fue señalada en redes sociales de haber sido escrita con ayuda de inteligencia artificial, una acusación que el autor rechaza de manera tajante.

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El usuario de X identificado como Balance ton Claude aseguró que sometió varios fragmentos del libro a una herramienta y obtuvo prácticamente el mismo resultado en cada prueba.

“Según Pangram, esta novela está escrita casi íntegramente por una inteligencia artificial. Hemos probado varios pasajes, en diversos lugares del manuscrito, para obtener casi siempre el mismo resultado: 100 % IA”, escribió.

Pangram Text es una plataforma diseñada para detectar contenido generado por inteligencia artificial con una tasa muy baja de falsos positivos. Para ello analiza patrones sutiles en la escritura mediante un modelo lingüístico que divide el texto en unidades conocidas como tokens y las convierte en representaciones numéricas para interpretar su significado.

La controversia llega en un momento clave para C’était ça ou mourir. Según medios internacionales, la novela cuenta la historia de un profesor haitiano que huye de la violencia en su país y atraviesa un largo recorrido hasta llegar a Canadá. Tras convertirse en un éxito gracias al voz a voz en ese país y desatar una intensa competencia por sus derechos de publicación, la obra llegó a Francia en otoño y rápidamente se consolidó como un fenómeno editorial.

Actualmente supera los 35.000 ejemplares vendidos, será publicada en alrededor de 30 países, se traduce a más de 20 idiomas y figura entre las favoritas para algunos de los premios literarios más prestigiosos de Francia, como el Goncourt, el Femina, el Médicis y el Renaudot.

Frente a las acusaciones, Orélien negó haber utilizado inteligencia artificial y aseguró que, desde su llegada a Francia, ha sido objeto de ataques racistas.

Con el avance de los modelos de inteligencia artificial, las diferencias entre la escritura humana y la automatizada se han reducido. Foto: Getty Images

Las editoriales Grasset y Boréal también salieron en defensa del escritor. Además, pruebas realizadas por la agencia AFP con distintos detectores de IA arrojaron resultados contradictorios: mientras algunas herramientas sugirieron un posible uso de inteligencia artificial, InVID-WeVerify concluyó que los fragmentos analizados fueron muy probablemente escritos por un humano.

¿Qué tan confiables son los detectores de IA?

La controversia también puso sobre la mesa el funcionamiento de estas herramientas, cada vez más utilizadas en ámbitos como la educación, la investigación y la publicación de contenidos.

Los detectores de IA buscan identificar patrones y regularidades en la escritura, como construcciones repetitivas o ciertos rasgos lingüísticos que antes eran frecuentes en los modelos entrenados con textos académicos y novelas en inglés. Sin embargo, especialistas advierten que esas señales son cada vez más difíciles de distinguir.

C’était ça ou mourir narra la historia de un profesor haitiano que huye de la violencia y emprende un viaje hasta Canadá. Foto: AFP

Thierry Poibeau, investigador del Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS) de Francia y experto en procesamiento automático del lenguaje, sostiene que los modelos de inteligencia artificial evolucionan constantemente y cada vez se aproximan más a la forma en que escriben las personas.

Por esa razón, aunque algunas plataformas afirman alcanzar niveles de precisión superiores al 99 %, sus propios desarrolladores reconocen que sus resultados no constituyen una prueba definitiva de que un texto haya sido generado por inteligencia artificial.