Crearon un medio de noticias sin periodistas y se armó la polémica: “Escrito por nadie, leído por todos”

“Escrito por nadie, leído por todos”, proclama la web de El Primer Feca, un medio argentino creado íntegramente con inteligencia artificial que ya abrió debate entre periodistas, sindicatos y especialistas en medios.

¿La IA acabará con la humanidad? Así es la polémica que se desató y que involucra desde Trump hasta el papa León XIV

El proyecto fue lanzado el 6 de septiembre por el programador y divulgador tecnológico Santiago Siri. Cada mañana publica artículos informativos y videos verticales de 30 segundos, en los que avatares de periodistas presentan las noticias en español, aunque todavía presentan fallos de dicción.

Detrás de estas figuras no existe una redacción convencional. Agentes de inteligencia artificial rastrean fuentes, seleccionan temas, elaboran los textos y generan los videos, que posteriormente son publicados de manera automática y sin supervisión humana.

El sistema incluso comenzó a realizar entrevistas. A pedido de Siri, un agente de IA contactó por WhatsApp a un diputado, formuló las preguntas y convirtió el intercambio en piezas audiovisuales protagonizadas por avatares.

El sitio cuenta con un ‘staff sintético’ especializado en diferentes áreas. Clara Ferrer informa sobre economía, Leandro Chen aborda temas de geopolítica y Ricky Bértola se ocupa de asuntos económicos. Este último incluso recibió una broma de Siri por un errático discurso: “Ricky, estás gagá”.

Cuestionamientos por el uso de contenidos

La iniciativa generó preocupación entre sectores del periodismo argentino, especialmente por su posible impacto sobre el empleo y el uso de contenidos producidos originalmente por periodistas.

“Una preocupación para nuestro sindicato es la potencial eliminación masiva de puestos de trabajo a partir de la introducción de IA”, señaló Agustín Lecchi, secretario del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), en una columna publicada en el diario Tiempo Argentino.

Sindicato de prensa alerta por el posible impacto de la inteligencia artificial en el empleo. Foto: AFP

Añadió que otra inquietud “es quién se apropia del valor del trabajo periodístico que produce las noticias, porque en última instancia la IA se vale de noticias generadas por periodistas de carne y hueso”.

El sistema rastrea fuentes primarias y medios argentinos e internacionales y cita su origen, incluidos contenidos de AFP, Reuters y Associated Press (AP).

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) considera que el impacto de la inteligencia artificial y la transformación tecnológica son “desafíos estructurales para el futuro del periodismo” y reclama nuevas reglas para reconocer a quienes producen información.

El investigador especializado en medios Martín Becerra señaló a AFP que El Primer Feca carece de verificación de hechos y datos, usa indebidamente imágenes, voces y contenidos ajenos sin citarlos, y tiene sesgos ideológicos.

Santiago Siri defiende el experimento

Siri creó El Primer Feca con la versión más avanzada de ChatGPT, conectada a un servidor de Amazon mediante OpenClaw, un software que permite a la IA ejecutar tareas de manera autónoma.

“Cualquiera puede auditar cómo funciona el criterio editorial”, dice Siri, quien asegura que el sitio alcanzó 2,5 millones de vistas durante sus primeros 10 días.

“Era un proyecto de fin de semana, un hobby, explorar la idea de usar agentes para automatizar todo el proceso de cómo se genera un medio, una noticia, una forma nueva de comunicar usando inteligencia artificial”, explica.

El creador de 'El Primer Feca' defiende la automatización y pide “menos oscurantismo”. Foto: AFP

El creador considera que la discusión generada es saludable y entiende “cierto temor en la prensa” porque la IA “cambia las reglas del juego”. Sin embargo, defiende una postura de “menos oscurantismo”.

“Usualmente son tecnologías de la información que bajan los costos de producción y democratizan las voces. Y la inteligencia artificial no es una excepción”, sostiene.

Siri considera que “el talento del periodista hábil, inteligente y capaz, que invita a la reflexión, existirá siempre”, pero quienes “sepan abrazar los tiempos tecnológicos van a correr con ventaja”.