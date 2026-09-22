Adiós a los juegos físicos en PlayStation: Sony confirmó por qué desaparecerán y cuándo comenzará el cambio

El mundo de los videojuegos sigue evolucionando con nuevos lanzamientos, pero también con cambios que transformarán la forma en que los usuarios compran sus títulos. Sony confirmó, mediante un comunicado, que dejará de producir discos físicos para los nuevos juegos de PlayStation, una decisión que marca un punto de inflexión para la industria.

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La compañía explicó que el cambio responde al creciente predominio del formato digital, una tendencia que ha ganado fuerza durante los últimos años y que ha reducido el protagonismo de los discos como principal medio de distribución.

La fecha en la que comenzará el cambio

A partir de enero de 2028, los nuevos juegos de PlayStation estarán disponibles únicamente en formato digital, tanto en la PlayStation Store como en tiendas autorizadas mediante códigos de descarga.

La empresa aclaró que esta medida no afectará a los títulos que ya existen en disco ni a los que se lancen antes de esa fecha.

“A partir de esta fecha, los nuevos juegos estarán disponibles en PlayStation Store y en las tiendas únicamente en formato digital. Esta transición no va a afectar a los juegos que ya se hayan lanzado o que se lanzarán antes de enero de 2028 en formato de disco”, indicó la compañía.

Esta decisión hace parte de una estrategia para adaptarse a la manera en que la mayoría de su comunidad consume videojuegos en la actualidad, dado que la demanda por las versiones digitales supera ampliamente la de los formatos físicos.

PlayStation le pone fecha al fin de los juegos físicos. Foto: Getty Images

¿Por qué desaparecen los discos?

La empresa busca concentrar sus esfuerzos en fortalecer las alternativas de acceso digital y facilitar la distribución de sus nuevos lanzamientos.

El fin de los discos físicos no es exclusivo de PlayStation. Durante los últimos años, la industria ha cambiado impulsada por conexiones a internet más rápidas, el crecimiento del almacenamiento en la nube y el aumento de las compras digitales.

Este modelo también ha cambiado la forma en que los usuarios administran sus bibliotecas, dado que permite volver a descargar juegos adquiridos previamente sin depender de un disco.

Mientras Sony prepara esta transición para 2028, Microsoft también avanza en esa dirección: Xbox ya prueba una función que permitiría convertir juegos físicos en versiones digitales.

Sony dice adiós al formato físico y apuesta por una PlayStation completamente digital. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La compañía aseguró que seguirá ofreciendo una experiencia de calidad durante la transición y recordó que los juegos que ya existen en disco continuarán formando parte del catálogo disponible.

Sin embargo, el anuncio deja claro que los próximos grandes lanzamientos de PlayStation iniciarán una nueva etapa en la que el formato digital será el único medio de distribución para los nuevos títulos.