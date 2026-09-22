Definido el estadio para la final Santa Fe vs. Cali de la Liga Femenina: Dimayor lo confirmó

Desplazada a Tunja quedó la final de la Liga Femenina BetPlay 2026, según lo confirmó la División Mayor del Fútbol Colombiano este martes, 22 de septiembre.

Independiente Santa Fe, que oficia como local, no pudo usar su habitual casa, el estadio El Campín, por compromisos de la empresa Sencia, que es la que maneja el recinto deportivo.

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Así las cosas, Dimayor le buscó solución y la encontró: “El partido se disputará en el Estadio La Independencia de Tunja a las 7:00 p.m.“.

Dimayor defiende a los clubes

Según lo manifestado por la máxima autoridad del balompié colombiano, la empresa encargada de administrar el estadio no le dio a conocer con tiempo suficiente que no les prestarían El Campín.

“Para la fecha correspondiente al miércoles 23 de septiembre de 2026, nunca fue notificada a la DIMAYOR, por parte del Club Independiente Santa Fe, la falta de disponibilidad del Estadio Nemesio Camacho El Campín, ya que a su vez, el equipo bogotano nunca fue notificado por parte del actual arrendatario del escenario deportivo la restricción de uso para esas fechas”, dicen del choque se versiones que existe.

“Por tal razón, y en coordinación con los dos clubes finalistas, se procedió a programar los partidos correspondientes a la Final de la Liga Femenina BetPlay DIMAYOR 2026″, añaden al respecto.

“Resulta preocupante no poder contar con el principal escenario deportivo de la capital del país para la disputa de un evento de esta magnitud”, escriben mostrando la preocupación que manejan por la manera en que se ha manejado todo.

Además de eso, también ven como un mal síntoma que Bogotá permanezca casi un mes sin actividad en dicho escenario: “Llama la atención que el Estadio Nemesio Camacho El Campín permanezca sin disponibilidad para la realización de eventos deportivos durante un periodo de 24 días con ocasión de un concierto”.

Santa Fe vs. Cali disputando la final de la Liga BetPlay Femenina de 2024 en El Campín Foto: Colprensa

Para Dimayor es entedible que se deba usar el estadio con un doble propósito, sin embargo, ante la convergencia de ambos compromisos el principal uso que se le debería dar es para la realización de los partidos.

“Entendemos plenamente que el fútbol y los espectáculos culturales deben coexistir y desarrollarse de manera armónica en escenarios multipropósito como El Campín. Sin embargo, consideramos que la prioridad en el principal escenario deportivo de Bogotá debe estar orientada a garantizar la realización de las competencias futbolísticas, especialmente cuando se trata de una final profesional que representa el máximo evento del fútbol femenino nacional”, culminan sentando su posición en medio de la grave problemática.

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Fechas, sedes y horas para la gran final

Después de todo lo que fue la polémica para encontrar estadio para el primer partido de la final ida en el balompié femenino, quedó definido que la llave comenzará este miércoles y la vuelta será el próximo sábado.

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali

Fecha: 23 de septiembre

Final (ida)

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Independencia de Tunja, Boyacá

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Deportivo Cali vs Independiente Santa Fe

Fecha: 26 de septiembre

Final (vuelta)

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali