Hijo de Jorge Barón se burló de Iván Cepeda por marchas en Bogotá: “Ya no les corre a sus jornadas de politiquería”

El senador del Pacto Histórico Iván Cepeda volvió a referirse este lunes 21 de septiembre a las movilizaciones sociales que, según ha señalado, comenzaron a organizarse en diferentes sectores del país.

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A través de su cuenta en X, el congresista afirmó: “Comienza a prepararse la gran movilización social. La gente hará respetar sus derechos”. En la misma publicación compartió un video en el que se observa una protesta frente al Ministerio de Cultura, en el centro de Bogotá.

El pronunciamiento se produjo tres días después de que Cepeda anunciara que respaldaría las manifestaciones que distintos sectores estarían preparando. En ese momento, mencionó entre los grupos que, según su apreciación, consideran afectados sus derechos a damnificados por el terremoto, campesinos, víctimas, integrantes del magisterio, estudiantes y profesores universitarios, trabajadores públicos, comunidades indígenas y afrodescendientes, jóvenes, personas en procesos de reincorporación, comunidades LGBTIQ+, jueces, artistas y periodistas críticos.

No obstante, tras lo sucedido en el centro de Bogotá, Jorge Barón Jr., hijo de Jorge Barón, aprovechó para reaccionar y publicar unas imágenes de dichas movilizaciones, plasmando que hubo poco flujo de protestantes.

El joven no dudó en sacarse una espinita con el excandidato del Pacto Histórico, publicando un video en el que reiteró las pocas personas que marcharon por los temas del Ministerio de Cultura.

Barón no se quedó callado y reprochó a dichos manifestantes, mencionando que podían llegar a causar daños en el espacio público, llevando a que negocios y comerciantes vieran afectadas las ventas.

“Acá les presentamos la multitudinaria marcha de la izquierda, anti Gobierno nacional. Una cantidad minúscula de zurdos que lo único que hacen es dañar el espacio público, afectar a los comercios y agredir a los transeúntes. Se nota que el verdadero pueblo colombiano ya no les corre a sus jornadas de politiquería barata y perdida de tiempo”, escribió en el post de X.

Por último, el hijo del presentador tiró un vainazo, mencionando lo que dijo el político con respecto a grandes multitudes de personas en futuras marchas.

“Iván Cepeda, ¿no iban a llenar las ciudades de gente cuando hicieran sus grandes marchas?“, concluyó.