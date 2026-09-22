Lista de partidos de la Selección Colombia para esta fecha Fifa: días, hora y canal para ver

Con unos 20 jugadores en Estados Unidos, la Selección Colombia inició la preparación para la fecha Fifa de amistosos que está próxima a enfrentar en ese país.
Entre los nombres más importantes que ya se presentaron están los de Dávinson Sánchez y Jhon Arias, quienes tomarían las riendas de la capitanía luego de que se despidieran James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y David Ospina.
Ya entrenaron bajo las órdenes del profesor Néstor Lorenzo jugadores nuevos como Matías Orozco, Juan Manuel Rengifo, entre otros. Durante el lunes se espera que aterricen los que hacen falta.
Dicha nueva camada se alista para la disputa de tres partidos amistosos. Los rivales son todos latinoamericanos y están bien estudiados por Lorenzo, quien buscó nuevamente tener enfrentamientos con ‘viejos conocidos’.
Partidos de la Selección Colombia en la próxima fecha Fifa
Colombia vs. México
- Fecha: sábado, 26 de septiembre de 2026.
- Hora: 8:00 p. m.
- Estadio: M&T Bank, Baltimore, Estados Unidos.
Colombia vs. Paraguay
- Fecha: viernes, 2 de octubre de 2026.
- Hora: 7:00 p. m.
- Estadio: Sports Illustrated, Nueva Jersey, Estados Unidos.
Colombia vs. Perú
- Fecha: martes, 6 de octubre de 2026.
- Hora: 6:45 p. m.
- Estadio: Nu, Miami, Estados Unidos.
Elegidos por Lorenzo para la fecha Fifa
Arqueros
Aldair Quintana (Independiente del Valle), Kevin Mier (Cruz Azul) y Álvaro Montero (Boca Juniors).
Defensores
Álvaro Angulo (Pumas); Daniel Muñoz (Nottingham Forest); Dávinson Sánchez (Galatasaray); Edier Ocampo (Vancouver); John Lucumí (Juventus); Kevin Andrade (Zenit); Roger Caicedo (Brujas de Bélgica); Samuel Velásquez (Atlético Nacional).
Volantes
Daniel Arcila (León); Gustavo Puerta (Olympiacos); Jáminton Campaz (Rosario Central); Jhon Arias (Palmeiras); Jhon Solís (Birmingham); Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional); Kevin Castaño (Atlético Mineiro); Matías Orozco (Club Deportivo Castellón); Richard Ríos (Al-Ittihad); Yáser Asprilla (Girona).
Delanteros
Carlos Gómez (Vasco da Gama); Juan Camilo Durán (Celtic); Kevin Viveros (Atlético Paranaense); Luis Suárez (Sporting de Lisboa); Óscar Perea (América de México).
Otras naciones de Conmebol también tendrán acción en el periodo de amistosos Fifa que se viene. Argentina despedirá con camiseta especial a Lionel Messi, Uruguay tendrá gira en Asia y Brasil jugará un doblete frente a Australia. En Europa también habrá acción disputándose la Liga de Naciones.