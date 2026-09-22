La Fifa dio su pronóstico sobre el ganador de Colombia vs. Corea del Norte en el Mundial Femenino Sub-20

Este miércoles, 23 de septiembre, la Selección Colombia se jugará su tiquete a la final del Mundial Femenino Sub-20. En el Stadion Miejksi de Lodz (Polonia), se enfrentará a Corea del Norte, rival con el que se vio las caras en fase de grupos.

Colombia vs. Corea del Norte: IA pronostica marcador y clasificada a la final del Mundial Femenino Sub-20

Carlos Paniagua, técnico de la Tricolor, espera dejar mejores impresiones en la semifinal, pues su primer enfrentamiento contra las norcoreanas terminó con una dura derrota por 3-0.

Colombia viene de dar dos batacazos ante Polonia y Nigeria, partidos que se decidieron en los últimos minutos del tiempo reglamentario, pero ahora el reto es mucho más exigente: Corea del Norte es el vigente campeón del Mundial Femenino Sub-20 y ha levantado esa corona en dos ocasiones más (2006 y 2016).

Sumado a eso, las ‘superpoderosas’ no podrán contar con tres de sus habituales titulares: Juana Ortegon, Sintia Cabezas y Maithé López.

Corea del Norte es favorita, según la Fifa

La Fifa tiene claro que España y Corea del Norte son favoritas para avanzar a la final del Mundial Femenino Sub-20, aunque dejan la incógnita sobre un posible batacazo de Italia o Colombia, respectivamente.

“Se espera que RPD de Corea, vigente campeona, y España, campeona en 2022, se impongan, tras haber dominado el torneo hasta ahora con una serie de actuaciones contundentes”, apuntaron en su página web oficial.

Colombia vs. Corea del Norte: canal y hora para ver la semifinal del Mundial Femenino Sub-20

En el artículo añaden que “Colombia e Italia ya han logrado importantes victorias, y sería prudente no descartar que cualquiera de las dos, o ambas, puedan dar otra sorpresa en estos enfrentamientos en Lodz”.

Así se jugarán las semifinales del Mundial Femenino Sub-20:

Italia vs. España - Miércoles 23 de septiembre, 8:00 a. m. (COL)

- Miércoles 23 de septiembre, 8:00 a. m. (COL) Colombia vs. Corea del Norte - Miércoles 23 de septiembre, 11:30 a. m. (COL)

Valerin Loboa, delantera de la Selección Colombia Sub-20 Foto: FIFA via Getty Images

Confianza en la clasificación

A pesar de que todos los pronósticos dan como ganadora a la Selección de Corea del Norte, dentro del camerino de la Selección Colombia hay plena confianza en poder dar el batacazo y meterse en la final por primera vez en la historia de la categoría sub-20.

“Nuestro objetivo es seguir aquí el día 27. Es una sensación que realmente no podemos explicar. Hemos soñado con esto y ahora vivimos la inmensa alegría de algo tan hermoso. Nuestro equipo ha luchado mucho, y todas y cada una de las chicas son conscientes de los obstáculos que han superado para llegar a donde estamos hoy”, afirmó Sintia Cabezas.

En la edición pasada, Colombia se despidió en cuartos de final. “Me quedó ese sabor amargo de saber que podíamos haber llegado más lejos, de saber que podíamos haber alcanzado las semifinales y luchado por el Mundial. Ahora estamos entre las cuatro mejores selecciones del mundo y somos el único equipo sudamericano que queda en competición, ya que Brasil fue eliminado lamentablemente. Representamos a Colombia, pero también a toda Sudamérica”, apuntó el técnico Paniagua.