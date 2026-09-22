“Lo odiaba”: Lina Tejeiro reveló la razón por la que no soportaba a un jurado de ‘MasterChef’

Lina Tejeiro es una de las actrices colombianas con mayor reconocimiento en el país y su trayectoria en la industria del entretenimiento le ha permitido participar en diferentes producciones y consolidar una amplia comunidad de seguidores en redes sociales.

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En 2026, la actriz hizo parte de MasterChef Celebrity, competencia en la que permaneció varias semanas antes de convertirse en la cuarta participante en abandonar la cocina.

Su salida estuvo marcada por la frustración que sintió durante el reto de eliminación, pues no logró presentar el plato que tenía pensado.

Sin embargo, ese momento también estuvo acompañado por una noticia personal que la llenó de ilusión, pues para los días en los que se llevaron a cabo las grabaciones, Lina ya sabía que estaba esperando a su primer hijo, Gael, quien nació el pasado 16 de septiembre.

Durante una reciente conversación con Laura Tobón para el pódcast La Tobón Show, la actriz recordó algunos detalles de su experiencia en el programa del Canal RCN y habló de las emociones que enfrentó durante las grabaciones, especialmente por la presión propia de la competencia y el embarazo.

En medio de la charla, Lina reveló que uno de los jurados llegó a desesperarla durante las jornadas. Se trata de Nicolás de Zubiría, con quien aseguró haber tenido varios momentos de tensión debido a las críticas que recibía sobre sus preparaciones.

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“Odié a Nicolás de Zubiría, todo MasterChef. Me hablaba y me criticaba los platos y yo decía: ‘este señor’. Por dentro le decía otra cosa, por dentro me acordaba de su mamá, pero yo no podía”, confesó en medio de risas.

No obstante, la actriz también recordó que la convivencia con algunos de sus compañeros estuvo marcada por cambios constantes en su estado de ánimo.

“Mis compañeros me irritaban, fue terrible. O si no lloraba mucho o llegaba muy feliz”, dijo.

Lina Tejeiro y Nicolás de Zubiría tuvieron fuerte debate en la cocina de 'MasterChef Celebrity'. Foto: RCN

A pesar de las dificultades que experimentó durante las grabaciones, Lina ha mantenido una relación cercana con varios integrantes del equipo de MasterChef Celebrity.

Tras su salida del programa ha compartido diferentes momentos de su vida personal y recientemente ha mostrado en redes sociales algunos detalles de su nueva etapa como mamá.