Virginia Lizcano reveló en SEMANA lo que vivió con Jorge Rausch en ‘MasterChef Celebrity’: “Me sorprendió”

La reciente eliminación de Virginia Lizcano de MasterChef Celebrity no solo marcó el cierre de su participación en la competencia, sino también un momento especial en su relación con los jurados. Durante su despedida, Jorge Rausch habló sobre el vínculo que los chefs y jueces terminan construyendo con los participantes a medida que avanzan los capítulos.

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El reconocido chef explicó que, más allá de evaluar cada plato y tomar decisiones dentro de la competencia, con el paso del tiempo empieza a existir una conexión con los concursantes y con las historias y personalidades que llevan al programa. Por eso, reconoció que tener que elegir quién debía abandonar la cocina no era una tarea sencilla.

Rausch es, además, uno de los jurados que se ha caracterizado por su exigencia frente a los platos de los participantes. Sus comentarios y recomendaciones se han convertido en parte fundamental de la competencia y, para Virginia, también representaron una oportunidad de aprendizaje.

La comediante Virginia Lizcano fue la más reciente eliminada de 'MasterChef Celebrity'. Foto: Canal RCN 'MasterChef Celebrity'.

En conversación con SEMANA, la comediante habló sobre la relación que construyó con el chef durante su paso por el programa y aseguró que una de las mayores sorpresas fue conocer una faceta diferente del hombre que está detrás del reconocido cocinero.

“La relación con Rausch es muy, muy, buena. Me sorprendió conocer al ser humano detrás del chef y el profesional y es muy lindo como entre personas raras nos apoyamos, como entre personas diferentes donde se resalta lo valioso y lo diferente y lo particular, eso es muy lindo”, mencionó.

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Para Lizcano, esa cercanía fue uno de los aspectos que más valoró durante su experiencia en la competencia, pues aunque Rausch tenía la responsabilidad de evaluar su desempeño y señalar aquello que debía mejorar, también terminó convirtiéndose en una figura importante para su proceso.

La comediante destacó especialmente los conocimientos que pudo adquirir gracias a las recomendaciones del chef y la manera en que estos consejos influyeron en su desempeño dentro de la cocina.

Jurado de 'MasterChef Celebrity'. Foto: x

“De él aprendí muchas cosas de cocina y muchas cosas de competencia, de estar en la competencia, seguí muy bien sus consejos y lo admiro un montón, es como un mentor, un maestro para mí”, finalizó.