Ed Sheeran se pronunció sobre Gaza tras la polémica con Macklemore: “Catastrófico e injustificable”

La estrella británica del pop Ed Sheeran afirmó este sábado durante un concierto en Estados Unidos que la situación en Gaza es “injustificable”, después de una polémica por su negativa a respaldar los comentarios propalestinos de su telonero.

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El cantante, que hasta ahora había mantenido una postura apolítica, rompió su silencio sobre el conflicto israelo-palestino en su primer concierto desde la controversia que involucró al rapero estadounidense Macklemore.

“Lo que está ocurriendo en Gaza es catastrófico e injustificable y desproporcionado”, declaró Sheeran en Filadelfia.

“Nuestros corazones se han roto por el nivel de devastación y la pérdida de vidas civiles, de vidas de niños, y la injusticia sistémica que estamos viendo desarrollarse en Cisjordania no se puede pasar por alto”, agregó.

Ed Sheeran Foto: AFP

Macklemore fue expulsado el lunes de la gira estadounidense Loop Tour, de Sheeran, después de que los propietarios de los estadios que acogerán los próximos conciertos objetaran que gritara “¡Palestina libre!” durante una actuación en Nueva Jersey a principios de mes.

El artista británico, de 35 años, negó estar detrás de la decisión de retirar al rapero, y en su lugar responsabilizó al promotor de la gira.

Sin embargo, cuatro teloneros abandonaron al intérprete de Shape of You, y emitieron comunicados públicos en los que citaban su apoyo a los palestinos.

“He tenido que tomar decisiones difíciles y he cometido errores, y lo siento muchísimo”, dijo Sheeran emocionado al público, que respondió con ovaciones.

Macklemore alzó la voz por Palestina y fue retirado de la gira de Ed Sheeran. Foto: Getty Images

Cuando el concierto estaba llegando a su fin, Sheeran dijo que esta semana había sido “la más dura de mi vida” y que había tenido miedo de que la gente le “arrojara cosas”.

Agradeciendo al público por su apoyo, calificó el concierto como la “mejor noche” de su vida y derramó algunas lágrimas.

Sus críticos lo señalaron por no plantar cara a los propietarios de los estadios —encabezados por el empresario multimillonario Robert Kraft— en medio de llamados al boicot.

*Con información de AFP.