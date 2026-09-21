Cambios en la nómina de Colombia para enfrentar a Corea del Norte: tres bajas y un regreso

La Selección Colombia clasificó a las semifinales del Mundial Femenino Sub-20 y calienta motores para enfrentar a Corea del Norte. Este lunes hubo jornada de descanso para las jugadoras que han tenido más minutos de desgaste durante el torneo.

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Mientras tanto, el técnico de la Tricolor, Carlos Paniagua, elabora el rompecabezas del once titular sin tres talentos que son parte fundamental de su planteamiento:

Juana Obregón , mediocampista, no podrá jugar por acumulación de amarillas.

, mediocampista, no podrá jugar por acumulación de amarillas. Sintia Cabezas , delantera, no podrá jugar por acumulación de amarillas.

, delantera, no podrá jugar por acumulación de amarillas. Maithé López, delantera, fue desconvocada por una lesión importante en la rodilla.

La buena noticia para Paniagua es que por fin podrá contar con la defensora Lina Arboleda, quien fue expulsada en el partido ante Portugal y recibió una suspensión de tres fechas. Su castigo se cumplió ante Corea del Norte (fase de grupos), Polonia (octavos de final) y Nigeria (cuartos de final).

Colombia sueña con clasificar a la final del Mundial Femenino Sub-20 Foto: FIFA via Getty Images

Posible alineación de la Selección Colombia

En ese orden de ideas, el cuerpo técnico tendrá 18 jugadoras disponibles para el partido contra Corea del Norte en las semifinales del Mundial Femenino Sub-20. Hay varias que ya tienen su cupo asegurado en la nómina titular, pero otras esperan una oportunidad para demostrar las razones por las que fueron convocadas a esta cita orbital.

Esta sería la posible alineación de Colombia: Luisa Agudelo; Maria Torres, Fernanda Viáfara, Mercedes Martínez, Lina Arboleda; Isabel Weiner, Maria Baldovino; Isabella Díaz, Mariana Silva, Mariana Mosquera y Valerin Loboa.

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Corea del Norte parte como gran favorita a la clasificación, pero las ‘superpoderosas’ ya lidiaron con ese mismo escenario ante Polonia y Nigeria. La clave está en el orden defensivo y concretar las opciones de gol en el arco rival.

Carlos Paniagua ha hablado del desgaste físico como otro de los problemas que complican el planteamiento de la Selección Colombia ante un rival tan importante. Juana Ortegón, por ejemplo, ha disputado todos los partidos del Mundial y ahora no podrá estar disponible en el duelo más importante.

Sumado a eso, las bajas de Sintia Cabezas y Maithé López son sensibles para atacar por las bandas y llevar balones de peligro para la goleadora Valerin Loboa.

¿Cuándo juega Colombia vs. Corea del Norte en semifinales?

El partido de Colombia vs. Corea del Norte está programado para este miércoles, 23 de septiembre, a las 11:30 de la mañana (hora de Colombia). La transmisión oficial estará disponible a través de Caracol TV, Canal RCN y DSports en sus señales principales.

Horas antes de ese compromiso ya se habrá definido el primer finalista. España enfrentará a Italia sobre las 8:00 de la mañana (hora de Colombia).